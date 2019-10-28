Gençlerbirliği'nde yol ayrımı! İşte Mustafa Kaplan'ın yerine gelmesi beklenen isim...

Gençlerbirliği'nin alınan kötü sonuçlar sonrası teknik direktör Mustafa Kaplan ile yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.

Ankara temsilcisinin, Kayserispor'dan istifa eden tecrübeli teknik adam Samet Aybaba ile anlaştığı iddia ediliyor.

Kısa zamanda Gençlerbirliği tarafından konuya ilişkin resmi bir duyuru yapılması bekleniyor.

SAMET AYBABA, KAYSERİSPOR'DAKİ GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

17 gün önce Kayserispor ile sözleşme imzalayan Samet Aybaba, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Samet Aybaba, Kayserispor'daki teknik direktörlük görevinden istifa ettiğini şu sözlerle ifade etmişti:

Çok severek ve büyük bir heyecanla başladığım Kayserispor teknik direktörlüğü görevinden istifa ediyorum. Şahsım ve ekibimin görev yaptığımız kısa sürece ilişkin herhangi bir talebi yoktur.