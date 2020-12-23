Gençlerbirliği'ne koronavirüs şoku!
Süper Lig'de mücadele eden Gençlerbirliği, 3 futbolcu ve 2 personel olmak üzere toplam 5 koronavirüs vakasına rastlanıldığını açıkladı.
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu, 2 kulüp personeli olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi test yapıldığı belirtilerek, "3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.
Gençlerbirliği, Süper Lig'de, 12 puanla 17. sırada yer alıyor. Ankara ekibi ligde 14. hafta maçını Sivasspor ile deplasmanda saat 16.00'da oynayacak.