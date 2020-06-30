Gençlere yönelmeyi hedefleyen Beşiktaş'tan ilk hamle!

Siyah-beyazlı ekip gelecek sezonun yapılanması için kadrosuna genç oyuncuları transfer etmeyi planlıyor. Bu yapılanmanın ilk transferi Jorel Eto'o Beh Nguema ile gerçekleşti. Gabon'lu 19 yaşındaki genç yetenek Beşiktaş tarafından denemeye alındı.

GELECEĞİM İSTANBUL'DA OLACAK

Beşiktaş U-19 takımıyla antrenmanlara başlayan Jorel Eto'o kariyer planlamasının istediği gibi gittiğini söyleyerek, İstanbul'da kalmayı hedeflediğini belirtti.

Açıklamalarda bulunan Eto'o, "İşler benim istediğim gibi gitti. Sportif kariyerim, İstanbul'da olacak" diyen 19 yaşındaki futbolcu, "19 yaşın altındakiler ve profesyoneller arasında çok büyük bir fark var. Rezerv takım ile dört antrenör tarafından değerlendirmeye tabi tutuldum. Antrenmanlar inanılmaz yoğun geçti. Her şey çok net, oyunda çok fazla teknik bilgi var ve çok hareketli. 90 dakika boyunca uyanık olman gerekiyor. Konsantrasyonunu yüzde yüz olarak sadece saha içine yansıtman gerekli. Bireysel antrenman süreçlerinin ardından yedek takıma katılmam gerektiğine ben ikna oldum. Teknik ekibin ve kulüp yöneticilerinin cevabını bekliyorum" ifadelerini kullandı.