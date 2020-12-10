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  3. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! 515 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! 515 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alınacak. Başvurular 4 Ocak'ta başlayıp 20 Ocak 2021 tarihine kadar devam edecek. Adaylar işlemlerini ‘basvuru.gsb.gov.tr’ adresi üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu duyurdu! 515 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merkez ve taşra teşkilatları için 515 personel alacaklarını müjdeledi. Başvurularda 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türü esas alınacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre bakanlıkta istihdam edilmek üzere alınacak başvuruda her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

15 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALINACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilecek sözleşmeli bilişim personeli başvuruları ise 21-28 Aralık tarihleri arasında ‘basvuru.gsb.gov.tr’ adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yer alan duyuruya göre başvuru yapan adaylar, KPSSP3 puanının yüzde 70'i ile yabancı dil puanının yüzde 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre her bir pozisyon için en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısının beş katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacak.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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