Gençlik ve Spor Bakanlığı memur alımı 2021 başvuru ne zaman? GSB memur alımı başvuru şartları neler 2021?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılı içerisinde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne 652 kadın ve erkek olmak üzere yurt yönetim personel memur alımı yapacak. Peki Hangi illerde alım yapılacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? KPSS şartı var mı? Alım yapılacak kadrolar hangileri? İşte tüm detaylar.
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2021 yılında 8 bin 121 kadroya memur alımının yanı sıra işçi ve personel gibi statülerde de alımlar yapılacak. gerçekleştirecek. Başvuru için gün sayan adaylar Hangi illerde alım yapılacak? Başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir? KPSS şartı var mı? Alım yapılacak kadrolar hangileri? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. Konuya ilişkin merak edilenlere haberimizde yer verdik.
HANGİ MESLEKLERDE NE KADAR ALIM YAPILACAK?
4 bin 346 işçi, 2.000 Antrenör, 600 Gençlik çalışanı, 50 Psikolog, 652 Yurt Yönetim Personeli, 473 Spor uzmanı alınacak.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bakanlık başvuru şartlarını henüz yayımlamadı. Ancak 657 Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel hükümlere bağlı olarak alımın şartları aşağıdaki gibidir;
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- En az lisans mezunu olmak
- KPSS 60 puan şartını taşımak
- 65 yaşından büyük olmak
- SGK’dan emekli aylığı almamak
- Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının olmamak
- Tam zamanlı çalışmaya engel durumu olmamak
GSB 652 MEMUR ALIMI NE ZAMAN 2021?
GSB 652 memur alımı için başvuruların ne zaman başlayacağına dair henüz resmi bir tarih verilmedi. Ancak geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı tatili sonrasında alımlar başlamıştı.
HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?
Gençlik ve Spor Bakanlığı 2020 içerisinde 500 kişilik memur alımı yapmıştı. Bu yıl alımların bir çok ilde yapılması bekleniyor. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.