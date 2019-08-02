Geniş Aile Komşu Kızı fragmanı izle | Geniş Aile Komşu Kızı oyuncuları | Yaş sınırı

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GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRİYOR?

Geniş Aile Komşu Kızı filmi 2 Ağustos 2019 tarihi ile beyazperde de yerini aldı ve seyircisi ile buluşmak için bekliyor.

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI FİLMİNİN KONUSU

Geniş Aile Komşu Kızı, sorunlu bir adam olan Cevahir'in maceralarını konu ediyor. Hayatlarını bir türlü yoluna koyamayan Cevahir ve Ulvi, bir oto yıkama açarak hayatlarını düzene sokmaya çalışır. Kendilerini beladan uzak tutmaya çalışan Cevahir ve Ulvi'nin yolu bir gün Cevahir'in bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Zeynep ile kesişir. Zor bir durumda olan Zeynep, başındaki dertten kurtulabilmek için Cevahir ve Ulvi'den yardım istemeye karar verir. Zeynep, abisi Katip'in vasiyetini üzerine Nebil'le evlenmek zorundadır. Zeynep bu evliliğin gerçekleşmesini istemese de evliliğin iptal olmasının tek yolu Nebil'in evlenmekten vazgeçmesidir. Zeynep'e yardım etmeye karar veren Cevahir ve Ulvi, Muazzez ve Kütük’ün de yardımı ile Nebil’i Zeynep’ten soğutmak için türlü oyunlar oynar. Çok geçmeden amaçlarına ulaşan Cevahir ve Ulvi artık her şeyin yoluna girdiğini düşünür. Ancak Nebil, onları türlü belaların içine sürükleyecektir.

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GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI HAKKINDA

Ülke: Türkiye

Yıl: 2019



Yapımcı: Mahmut Kayımtu , Ertuğrul Fındık

Kategori: Komedi

Vizyon Tarihi: 02 Ağustos 2019

Yönetmen: Cüneyt İnay

Süre:1s 40dk

Yaş sınırı: Yaş sınırı belirtilmedi



Oyuncular: Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Rojda Demirer

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

Ufuk Özkan, (d. 11 Nisan 1975, Seeheim-Jugenheim, Almanya), Türk tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur.

Aslen Samsunludur. 12 yaşında Samsun'a kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8.sınıf yerine 5.sınıftan devam etmiştir.

Samsun Belediye Ortaokulu mezunudur .Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmıştır.

Tiyatro Kılçık İle 3 yıl Kabare Tiyatrosu yapmıştır. 2003 yılında BKM’de “Ölümsüz Aşk” dizisinde başrolde yer aldı. Asuman Dabak Tiyatrosu'nda da oyunculuk yapmıştır.[kaynak belirtilmeli] Almanca ve İngilizce bilmektedir. "Geniş Aile" dizisinde "Cevahir" karakterinde rol almıştır. Nazan Güneş ile evlidir. Eren adında bir oğlu vardır.

Kardeşi Umut Özkan'da kendisi gibi oyuncudur. Dizilerde oynamaktadır.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları

Vanilyalı İlişkiler : Asuman Çakır - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2009

Şahane Düğün : Robin Hawdon - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2007

Bu Oyun Başka Oyun : Ken Ludwig - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2006

Papaz Kaçtı : Phillip King - Asuman Dabak Tiyatrosu - 2005

Ayşegül Hindistanda - Tiyatro Kılçık - 2005

Lüküs Hayat : Ekrem Reşit Rey-Cemal Reşit Rey - 2002

Sarı Pınar 1914 : Turgut Özakman - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Pembe Konağın Gelinleri : Gülsün Siren - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

BÜLENT ÇOLAK KİMDİR?

Bülent Çolak kimdir, Geniş Aile dizisindeki oynadığı Ulvi karakteriyle tanındı.

Bülent Çolak, 20 Eylül 1977 tarihinde İstanbul‘da doğmuştur. Ailesi dedesi zamanında Makedonya Vişegrat’dan göç etmiştir. Birçok kez konservatuar sınavlarına girdi ama bir şekilde olmadı. Kartal Sanat Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. Ardından Şehir ve Devlet Tiyatroları’nda çalıştı.

Bülent Çolak, 2002 yılından beri değunda tiyatro oyunculuğu yaparken biryandan da sinema ve dizi oyunculuğu yapmaktadır. Aynı zamanda kurduğu “Janti” adında bir tiyatro grubunda da görev yapmaktadır.

1998 yılında yönetmenliğini Reis Çelik‘in yaptığı “Hoşçakal Yarın” adlı sinema filminde Hüseyin İnan karakterini canlandırdı. Filmde Berhan Şimşek, Deniz Gezmiş‘i, Mazlum Çimen, Yusuf Arslan‘ı canlandırdı ve Tuncel Kurtiz, Tuncer Necmioğlu, Mümtaz Sevinç, Orhan Aydın da diğer rollerde oynadı.

2010 – 2011 yılları arasında “Geniş Aile” dizisinde Ulvi Mısırlıoğlu karakterini canlandırırken Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Rasim Öztekin, Azra Akın, İlker Ayrık, Emel Çölgeçen, Bihter Dinçel, Mine Teber, Tanju Tuncel, Bora Akkaş ile birlikte rol aldılar.

Semaver Kumpanya’da, “Memo’nun Önlenemez Yükselişi” adında bir kukla oyununda görev yapmaktadır.

2012 yılında “Türkün Uzayla İmtihanı” adlı dizide Ufuk Özkan, Sinan Çalışkanoğlu, Özge Ulusoy, Veysel Diker, Ayşe Melike Çerçi, Bülent Çolak, Yonca Oskay, Peker Açıkalın ile beraber oynadı.

Bülent Çolak, senaryo yazarı Sefa Öztürk Çolak ile evlidir. Okyanus Çolak (d.2008) adında bir çocukları vardır.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2013 – Hükümet Kadın: Baran-BKM

2012 – Yollu : Ali Ömür Ulusoy – Janti Sanat

2011 – Ben ve O : Alberto Moravia – Janti Sanat

2008 – Cesaret Ana ve Çocukları : Bertolt Brecht – Semaver Kumpanya

2006 – Fırtına (oyun) : William Shakespeare – Semaver Kumpanya

2006 – Chamaco : Abel Gonzales Melo – Semaver Kumpanya

2005 – Süleyman ve Öbürsüler : Max Frisch-Yavuz Peman – Semaver Kumpanya

2004 – Mucizeler Komedisi : Yavuz Turgul – MOS Yapım

2004 – Memü Zin : Cuma Boynukara – Semaver Kumpanya

2003 – Murtaza (oyun) : Orhan Kemal – Semaver Kumpanya

2002 – Kuşlar Meclisi : Ferîdüddîn-i Attâr – Semaver Kumpanya

2002 – Pırtlatan Bal : Aziz Nesin – Semaver Kumpanya

2002 – Memo’nun Önlenemez Yükselişi (çocuk oyunu) : Ernst Wenström – Semaver Kumpanya

2001 – Şahane Düğün : Robin Hawdon

Filmleri ve Dizileri :

Oyuncu :

2015 – Geniş Aile Yapıştır

2016 – Aile İşi Cemali Televizyon Dizisi

2016 – Geniş Aile: Her Türlü Sinema

2017-2018 -Hayati ve Diğerleri

2015 – Öğrenci İşleri (Bobinci nuri) (Sinema Filmi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (TV Dizisi)

2015 – Günebakan (Fikri Sabit) (TV Dizisi)

2015 – Geniş Aile Yapıştır (Ulvi) (Sinema Filmi)

2015 – Eksik (Sinema Filmi)

2014 – İksir: Dedemin Sırrı (Sefer) (Sinema Filmi)

2014 – Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkınıtı (Şerefsiz Metin) (Sinema Filmi)

2014 – Vay Başıma Gelenler 2,5 (Sinema Filmi)

2014 – Mutlak Adalet (Nihat) (Sinema Filmi)

2014 – Kanunsuzlar (Cengo) (Sinema Filmi)

2014 – Analı Oğullu (Seyit) (TV Dizisi)

2013 – Sürgün İnek (Saffet) (Sinema Filmi)

2013 – Hükümet Kadın 2 (Baran) (Sinema Filmi)

2013 – Dursun Çavuş (Oynamıyor) (Sinema Filmi)

2012 – İnsanlar Alemi (TV Dizisi)

2012 – Türkün Uzayla İmtihanı (Acar) (TV Dizisi)

2012 – Hükümet Kadın (Baran) (Sinema Filmi)

2012 – Bu Son Olsun (Başgardiyan Cafer) (Sinema Filmi)

2012 – Bir Hikayem Var (Okay) (Sinema Filmi)

2011 – Yasin Ziya Hımbılgil (Kısa Film)

2011 – Papaz Kimde (Hilmi) (Sinema Filmi)

2010 – Çakallarla Dans (Metin) (Sinema Filmi)

2010 – Vay Arkadaş (Sezai) (Sinema Filmi)

2010 – 2011 – Geniş Aile (Ulvi) (TV Dizisi)

2008 – Merdiven Altı (Sinema Filmi)

2007 – Joenjoy (Oteldeki Adam) (Sinema Filmi)

2007 – Hatırla Sevgili (TV Dizisi)

2006 – Fırtına (TV Dizisi)

2005 – 2006 – Hırsız Polis (TV Dizisi)

2004 – Gönül Yarası (Pavyon Müşterisi) (Sinema Filmi)

2004 – Büyük Buluşma (Selçuk) (TV Dizisi)

1998 – Hoşçakal Yarın (Hüseyin İnan) (Sinema Filmi)

1993 – Gerçek Kesit (TV Dizisi).