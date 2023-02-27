Gentrit Dumani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gentrit Dumani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gentrit Dumani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gentrit Dumani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gentrit Dumani 13 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gentrit Dumani Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gentrit Dumani, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gentrit Dumani'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gentrit Dumani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gentrit Dumani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gentrit Dumani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gentrit Dumani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2018 yılında KF Flamurtari

19 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina

25 Ağustos 2020 yılında KF Flamurtari

1 Eylül 2020 yılında KF Drenica

1 Ağustos 2021 yılında FC Malisheva

2 Temmuz 2022 yılında FC Prishtina

17 Ocak 2023 yılında KF Trepca 89

Gentrit Dumani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gentrit Dumani şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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