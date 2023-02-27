Geon Ung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geon Ung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Geon Ung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Geon Ung Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Geon Ung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geon Ung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Geon Ung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geon Ung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geon Ung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geon Ung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geon Ung Kim 29 Ağustos 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김건웅 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geon Ung Kim Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FS Corporation yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Geon Ung Kim'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Geon Ung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geon Ung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Geon Ung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geon Ung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Ulsan H. U18

1 Ocak 2016 yılında Ulsan Hyundai

7 Ocak 2019 yılında Jeonnam Dragons

31 Aralık 2019 yılında Ulsan Hyundai

13 Ocak 2020 yılında Suwon FC

1 Ocak 2023 yılında Jeonbuk Hyundai

Geon Ung Kim kimdir

Geon Ung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geon Ung Kim şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Geoyeo Elementary School (거여초등학교, 2006-2009),
Seoul Kyungshin Middle School (경신중학교, 2010-2012),
Ulsan Hyundai U18 (울산현대고등학교, 2013-2015)

Geon Ung Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U23 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Geon Ung Kim nereli

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