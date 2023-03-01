George Marsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 George Marsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak George Marsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
George Marsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
George Marsh 5 Kasım 1998 tarihinde Pembury şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da George Owen Marsh şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
George Marsh Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lee Marsh yapmaktadır. George Marsh, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 6 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. George Marsh'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
George Marsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
George Marsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Tottenham U18
1 Temmuz 2017 yılında Tottenham U23
19 Ağustos 2019 yılında Leyton Orient
31 Mayıs 2020 yılında Tottenham U23
6 Temmuz 2021 yılında AFC Wimbledon
George Marsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
George Marsh şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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