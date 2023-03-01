Geraldo Bajrami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geraldo Bajrami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geraldo Bajrami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geraldo Bajrami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geraldo Bajrami 24 Eylül 1999 tarihinde Birmingham şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Arnavutluk,İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geraldo Bajrami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Geraldo Bajrami, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Geraldo Bajrami'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Geraldo Bajrami Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/geraldobajrami/

Geraldo Bajrami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geraldo Bajrami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geraldo Bajrami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geraldo Bajrami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Birmingham U18

1 Temmuz 2018 yılında Birmingham U21

20 Şubat 2020 yılında Solihull Moors

30 Mayıs 2020 yılında Birmingham U21

19 Ağustos 2021 yılında Kidderminster

1 Temmuz 2022 yılında Notts County

Geraldo Bajrami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geraldo Bajrami şuan Notts County takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Geraldo Bajrami Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 21 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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