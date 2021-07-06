Bakan Karaismaoğlu müjdeyi verdi: Ankara İstanbul arası 25 dakika daha kısalıyor! Ekspres Yüksek Hızlı Tren 10 Temmuz'da başlıyor!Barış Alper Yılmaz aslan oldu!AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl yapılır 2021? AÖF yaz okulu ders seçimi yapma ekranı!Gerçek ortaya çıktı! İmamoğlu, eski ortağının oğlunun kurduğu şirkete milyonluk ihale vermişPhotoshopu abartan Ajda Pekkan bambaşka birine dönüştü! Sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı!Uluslararası seyahatlerde fotoğraflı kimlik kartı şartı! Artık giriş çıkış yapılamayacakTrabzonspor'a teklif | Hüseyin Türkmen Yunanistan yolcusuİki doz aşı olan 450 kişi koronavirüse yakalandı!Çocuğum hangi okula gidecek nasıl öğrenebilirim 2021? Adrese göre okul kayıt bilgileri 2021: İlkokul, ortaokul kayıt sorgula!Ahenk isminin anlamı nedir, Ahenk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Gerçek ortaya çıktı! İmamoğlu, eski ortağının oğlunun kurduğu şirkete milyonluk ihale vermiş

Gerçek ortaya çıktı! İmamoğlu, eski ortağının oğlunun kurduğu şirkete milyonluk ihale vermiş

Gazeteci Cengiz Alaçayır, İBB'nin akıllı gaz sayacı ihalesini İmamoğlu'nun geçmişte ortağı olan M.T.'nin oğlunun seçimden sonra kurduğu FORMELNET isimli şirketin ticari birliktelik kurduğu şirkete verdiğini ifade ederek vurgunu belgeleriyle ortaya çıkardı.

Gerçek ortaya çıktı! İmamoğlu, eski ortağının oğlunun kurduğu şirkete milyonluk ihale vermiş

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı vurgunu gazeteci Cengiz Alaçayır ortaya çıkardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alaçayır, İBB'nin 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Ultrasonik Akıllı Gaz Sayacı ihalesinin 1 milyon 659 bin 520 TL bedel karşılığında İmamoğlu'nun geçmişte ortağı olan M.T.'nin oğlunun seçimden sonra kurduğu FORMELNET şirketle ticari olarak işbirliği içinde bulunan pilot şirkete verdiğini kaydetti.

Gerçek ortaya çıktı! İmamoğlu, eski ortağının oğlunun kurduğu şirkete milyonluk ihale vermiş

BELGELERİ DE PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından ihaleye ilişkin bilgileri de paylaşana Alaçayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AKILLI GAZ SAYACI alan CHP'li İmamoğlu, bildiğinden şaşmadı!

Akıllı BAŞKAN, ihaleyi; Geçmişte ortağı olan M.T.'nin oğlunun seçimden sonra kurduğu FORMELNET adlı şirketle ticari evlilik yapan PİLOT şirkete verdi.!
Meali;
Paranın, rantın, hortumun tek yönü var, o da İMAMOĞLU!"

 

 

Gerçek ortaya çıktı! İmamoğlu, eski ortağının oğlunun kurduğu şirkete milyonluk ihale vermiş Gerçek ortaya çıktı! İmamoğlu, eski ortağının oğlunun kurduğu şirkete milyonluk ihale vermiş

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT