Gerçek ortaya çıktı! İmamoğlu, eski ortağının oğlunun kurduğu şirkete milyonluk ihale vermiş

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı vurgunu gazeteci Cengiz Alaçayır ortaya çıkardı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Alaçayır, İBB'nin 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdiği Ultrasonik Akıllı Gaz Sayacı ihalesinin 1 milyon 659 bin 520 TL bedel karşılığında İmamoğlu'nun geçmişte ortağı olan M.T.'nin oğlunun seçimden sonra kurduğu FORMELNET şirketle ticari olarak işbirliği içinde bulunan pilot şirkete verdiğini kaydetti.

BELGELERİ DE PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından ihaleye ilişkin bilgileri de paylaşana Alaçayır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AKILLI GAZ SAYACI alan CHP'li İmamoğlu, bildiğinden şaşmadı!

Akıllı BAŞKAN, ihaleyi; Geçmişte ortağı olan M.T.'nin oğlunun seçimden sonra kurduğu FORMELNET adlı şirketle ticari evlilik yapan PİLOT şirkete verdi.!

Meali;

Paranın, rantın, hortumun tek yönü var, o da İMAMOĞLU!"