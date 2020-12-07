Güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan Batman ilinin bir ilçesi olan Gercüş, son günlerde taciz olaylarıyla gündeme geldi. İddiaların ardından Twütter'da çok konuşulan ilçe hakkında Gercüş nerede? Hangi ile bağlı? Gercüş'te ne oluyor? soruları da merak konusu oldu. İ te detaylar...

GERCÜŞ NEREDE? HANGİ İLE BAĞLI?

Gercüş, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan Batman ilinin yaklaşık 21 bin nüfuslu bir ilçesidir. Gercüş, Batman'ın ilçelerinden kuzeyde Merkez ve Hasankeyf ilçeleriyle birlikte kuzeybatıda Diyarbakır'ın Bismil, batıda, güneyde ve doğuda da Mardin'in Savur, Midyat ve Dargeçit ilçeleriyle komşudur.

Genel olarak ekonomi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ancak sulanabilir alanların darlığı ve su kaynaklarının yetersizliği nedeni ile bu sektörlerdeki üretim günlük hane ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Üzüm, Buğday, Arpa, mercimek, nohut, sebze yetiştirilmektedir. Çeşitli iş kollarında 262 adet küçük esnaf mevcuttur. İşletme büyüklüklerine ulaşmış işyeri mevcut değildir. Sanayi kuruluşu bulunmamaktadır.

Ortalama gelir seviyesi Türkiye ortalamasının çok altındadır. Nüfusun ciddi bir bölümü mevsimlik işçi olarak dışarı gitmektedir. Hanelerin çok nüfuslu oluşu ise geçimi zorlaştıran başlıca etmenlerdendir.Gercüş İlçesi 1.062.400 dekar arazi varlığına sahiptir.Bunun 117.100 dekarı tarıma elverişli arazi 762.725 dekarı tarıma elverişsiz arazi 120.320 dekarı orman arazisi 62.240 dekarı mezradır. Tarımsal faaliyetlerde kullanılan alan toplam arazinin %16.88 idir. İlçede sağlık ocağı, devlet hastanesi, öğretmen evi, lise ve yatılı bölge ilköğretim okulu, Anadolu öğretmen lisesi mevcuttur.

En son yılında yapılan nüfus sayımıyla birlikte toplam nüfusu 19 bin 995 olarak tespit edilmiştir.

GERCÜŞ'TE NE OLUYOR?

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kız çocuğuna tecavüz edildiği, olaya kamu görevlilerinin da karıştığı iddia edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, mağdur çocuğun tecavüze uğradığı, hamile kaldığı beyanı olduğunu, soruşturmanın yürütüldüğünü, bir şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Olaya kamu görevlilerinin de karıştığı iddialarını yanıtlayan Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, “Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir” açıklamasında bulundu.

Soruşturmaya konu olay hakkında Gercüş Sulh Ceza Hâkimliğinin 18.11.2020 tarihli kararı ile gizlilik ve yayın yasağı kararı verilmiş olup, bazı medya kuruluşlarınca yayınlanan paylaşım ve iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.