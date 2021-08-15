Gerd Müller kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? soruları şu sıralar internet mecrasında en çok aratılanlar arasında yerini aldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

GERD MÜLLER KİMDİR, NERELİ?

Gerd Müller, 3 Kasım 1945'te Almanya'nın Nördlingen şehrinde dünyaya geldi. Santrfor mevkinde forma giyiyordu. Kariyeri boyunca 1 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonu, 3 Şampiyon Kulüpler Kupası, 4 Almanya Şampiyonluğu, 4 Almanya Kupası, 1 Dünya Kupa Galipleri Kupası, 1 Ballon d'Or, 2 yılın futbolcusu ödülü kazanmıştı. Öte yandan Müller, 17 kez de gol krallığı ünvanını elde etti.

Futbolun gelmiş geçmiş en büyük golcülerinden biri kabul edilen Müller, Bayern Münih için 607 maçta 566 gol, Batı Almanya için 62 maçta 68 gol kaydetti.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

75 yaşında hayatını kaybeden Gerd Müller'in neden öldüğüne dair bir bilgi bulunmamaktadır. 2015 yılında Gerd Müller'in alzheimer hastası olduğu açıklanmış ve bakım evinde olduğu bilinmektedir.