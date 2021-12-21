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  3. "Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın ilk tepki çeken önerisi bu değilmiş! Geçmişte yaptığı da gündeme geldi! "Tehlikeye devam..."

"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'ın ilk tepki çeken önerisi bu değilmiş! Geçmişte yaptığı da gündeme geldi! "Tehlikeye devam..."

Ekonomiyi değerlendirirken "Gerekirse simit yenecek" diyerek eleştirilerin hedefi haline gelen Hülya Avşar'ın geçmişte yaptığı bir hareket konuşulmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın konomi hakkında konuşurken "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak" demesi tepki çekmişti. 

"AYAĞIMIZI YORGANIMIZA GÖRE UZATMALIYIZ"

Ekonominin sanatçılara yansıması hakkında konuşan Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor. Benim bildiğim bir tek şey var. Türkiye'de hatta şimdiki duruma göre dünyada eğer hayattaysan, mutlaka bu tür günleri, bu zamanları öngörüp biraz daha farklı yaşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bugünler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" diyerek tartışma çıkaran sözlere imza atmıştı.

"HÜLYA AVŞAR BÖYLEDİR..."

Ünlü ismin bu sözlerine radyo programcısı Zeki Kayahan Coşkun'dan da bir eleştiri geldi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Avşar'ın 'radyasyonlu çay' önerdiği bir haberi hatırlatan Coşkun, "Hülya Avşar böyledir... Gerekirse simit ye' der yoksula, garibana… Çernobil patlamış. Çaya, fındığa radyasyon bulaşmış. Topraklarımız zehirlenmiş. Karadeniz hala kanserden kırılıyor. O dönemde, mevcut egemen güce destek için radyasyonlu çay içmeyi öneriyordu halka" ifadelerini kullandı.

Gerekirse simit yenecek diyen Hülya Avşar'ın ilk tepki çeken önerisi bu değilmiş! Geçmişte yaptığı da gündeme geldi! Tehlikeye devam...

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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