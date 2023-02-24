Gerg%C5%91 Nagy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerg%C5%91 Nagy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerg%C5%91 Nagy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerg%C5%91 Nagy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerg%C5%91 Nagy 7 Ocak 1993 tarihinde Gyula şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Macaristan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerg%C5%91 Nagy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Gerg%C5%91 Nagy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mezőkövesd Zsóry FC futbol takımında oynamaktadır. Mezőkövesd Zsóry FC takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gerg%C5%91 Nagy'nin Mezőkövesd Zsóry FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Gerg%C5%91 Nagy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerg%C5%91 Nagy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gerg%C5%91 Nagy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerg%C5%91 Nagy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2007 yılında Honvéd Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Honvéd U17

1 Temmuz 2009 yılında Honvéd U19

1 Ocak 2011 yılında Honvéd II

1 Temmuz 2012 yılında Honvéd

18 Temmuz 2022 yılında Mezőkövesd

Gerg%C5%91 Nagy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerg%C5%91 Nagy şuan Mezőkövesd Zsóry FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Gyulai Termál FC (-2005)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.