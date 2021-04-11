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  3. Geri dönüşüm için atık toplayan Çevreci kardeşlere teşekkür belgesi

Geri dönüşüm için atık toplayan Çevreci kardeşlere teşekkür belgesi

İzmit Belediyesi, Geri dönüştürülebilir atık toplama çalışmalarına kapsamında atık toplayan iki kardeşe teşekkür belgesi verdi.

Geri dönüşüm için atık toplayan Çevreci kardeşlere teşekkür belgesi

Geri dönüştürülebilir atık toplama çalışmalarına çocukların katılımını özendiren İzmit Belediyesi, atık toplayan iki kardeşe teşekkür belgesi vererek hem teşvik etti  çok sevindirdi.

Geri dönüşüm projelerine çocukların katılmasını ve erken yaşta çevre koruma bilinci kazandırmayı amaçlayan İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çabaları da takdir ediyor. Atık yağ, elektronik atık ve ambalaj atığı toplama çalışmaları konutlardan büyük destek gören İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi'nde ikamet eden 8 yaşındaki Fatih Efe Şahin ile 5 yaşındaki Beytullah Poyraz Şahin kardeşleri düzenli olarak atık topladıkları için ziyaret etti.

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"ÇEVRECİ İKİ KARDEŞLERE TEŞEKKÜR BELGESİ"

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen takdir ve teşvik çalışmaları kapsamında Şahin Ailesi'nin kapısı çalındı. Hazırlıksız olan aile fertleri kapıda belediye ekiplerini görünce önce şaşkınlık yaşadı. Belediye ekipleri, çevre korumacı Fatih Efe Şahin ve Beytullah Poyraz Şahin'e sürekli atık toplayıp belediyeye teslim ettikleri için teşekkür etti. İki kardeşin duyarlı davranışına kayıtsız kalmayan İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri çocuklara teşekkür belgesi verdi.

Kaynak :İhlas Haber Ajansı

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