Geri sayım başladı! Yavru vatan KKTC'de yerel seçimler için aday listeleri açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu, 25 Aralık'ta yapılması planlanan yerel seçimler için kesinleşen aday listelerini açıklayarak propaganda sürecinin başladığını duyurdu.

Yüksek Seçim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimler için aday listelerinin kesinleşerek ilan edildiği belirtildi.

PROPAGANDANIN 24 ARALIĞA KADAR SÜRECEĞİ AÇIKLANDI

Seçimlerle ilgili kamuoyu yoklama ve araştırmalarının yayımlanmasının 10 Aralık'ta sona ereceği kaydedilen açıklamada, seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtımının da 22 Aralık'a kadar yapılacağı aktarıldı.

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KKTC'li seçmenler, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirlemek üzere 25 Aralık Pazar günü sandık başına gidecek.