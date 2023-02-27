Gerson Valladares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gerson Valladares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gerson Valladares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gerson Valladares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gerson Valladares 9 Eylül 1995 tarihinde Cutervo şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Gerson Gustavo Valladares Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gerson Valladares Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gerson Valladares, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlos A. Mannucci futbol takımında oynamaktadır. Carlos A. Mannucci takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gerson Valladares'nin Carlos A. Mannucci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gerson Valladares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gerson Valladares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gerson Valladares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gerson Valladares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2017 yılında Dep. Municipal

22 Şubat 2018 yılında Alfredo Salinas

27 Mart 2019 yılında Comerciantes

27 Temmuz 2019 yılında Dep. Garcilaso

15 Eylül 2020 yılında Santos FC

1 Mart 2022 yılında Cusco FC

1 Ocak 2023 yılında CA Mannucci

Gerson Valladares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gerson Valladares şuan Carlos A. Mannucci takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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