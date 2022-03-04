Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu geliyor! Yüzde 3 barajını aşanları ne bekliyor?İlaç Üretim Operatörü (Beşeri ve Veteriner) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıOligark ne demek? Ne anlama gelir? Rus oligark ne demek?Teist ne demek, TDK'ya göre Teist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı: Osman Kavala'ya müebbet hapis istemi!Getting your shoes stolen in a dreamTooth bleeding in a dreamPainting house in a dreamHair breaking off in a dreamSeeing greenery in a dream
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı: Osman Kavala'ya müebbet hapis istemi!

Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı: Osman Kavala'ya müebbet hapis istemi!

Gezi Parkı davası İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyordu. Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı´nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

Gezi Parkı davasında mütalaa açıklandı: Osman Kavala'ya müebbet hapis istemi!

Gezi Parkı davasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Gezi Parkı davasında mütalaa açıkland: Osman Kavala'ya müebbet hapis istemi!

15 YILDAN 20'ŞER YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTEMİ

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı davasında mütalaada diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Ali Ekmekçi´nin ise "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Gezi Parkı davasında mütalaa açıkland: Osman Kavala'ya müebbet hapis istemi!

Gezi Parkı davasında mütalaa açıkland: Osman Kavala'ya müebbet hapis istemi!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT