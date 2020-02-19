Gezi Parkı davasının hakimlerine HSK'dan soruşturma

HSK, Gezi Parkı Davası’nda 'beraat' kararı veren mahkeme hakkında inceleme başlattı.

Alınan karara göre HSK 1. Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.

KURUL HEYET İLE İLGİLİ MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRECEK

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Gezi Davası’nda 'beraat' kararı veren mahkeme heyeti ile ilgili harekete geçti. Alınan son dakika kararına göre HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.

Kurul, heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek. Müfettiş olayı araştıracak.

GEZİ DAVASI'NDA 9 SANIĞA BERAAT KARARI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin yargılanan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın beraatine karar verilmişti.

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