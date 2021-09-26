Gezmek için çıktı, bir daha dönmedi! Kayıp Alişan'dan günler sonra acı haber geldi! Gezmek için dışarı çıkan ve bir daha geri dönmeyen Isparta'da yaşayan 17 yaşındaki Alişan Soylu'yu arama çalışmalarının 4. gününde acı haber geldi. Soylu'nun cansız bedeni, zindan mağarası tarafında kayalıklar arasında bulundu.

Isparta'nın Aksu ilçesinde ailesiyle beraber yaşayan 17 yaşındaki Alişan Soylu'nun gezmek için evden çıkıp bir daha geri dönmemesi üzerine oğullarından haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Vatandaşların da desteğiyle jandarma ve AFAD arama çalışması başlattı. 4. GÜNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU Arama çalışmalarına başladıktan 4 gün sonra Alişan Soy'lunun Aksu sınırlarında zindan mağarası tarafında kayalıklar arasında cansız bedenine rastlanıldı. ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR Alişan Soylu'nun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, yapılacak otopsiden sonra kesin ölüm nedeni belli olacak. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. ıspartaölüm