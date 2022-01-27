Ara transfer döneminde sol bek mevkii için oyuncu arayışını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Ghislain Konan ismi geldi.

Bunun üzerine ise futbolseverler Ghislain Konan kimdir, nereli, kaç yaşında? Ghislain Konan hangi takımlarda oynadı? şeklinde sorular araştırılıyor. İşte o soruların cevapları...

GHİSLAİN KONAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

27 Aralık 1995 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen 26 yaşındaki futbolcu küçük yaşlarda futbolla ilgilenmeye başladı. ASEC Mimosas'ın altyapı takımlarında forma giymeye başlayan futbolcu sol bek pozisyonunda görev alıyor. 1.76 boyunda olan futbolcunun Transfermarkt'ta güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

GHİSLAİN KONAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kariyyerine Mimosas U19'da başlayan Konan, daha sonra Guimaraes B, Guimaraes ve Reims'te forma giydi. Öte yandan Reims, Konan'ı almak için 2018-19 sezonunda 4 milyon euro ödemişti. Ghislain Konan, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretmeyi başardı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan futbolcu kısa süre içerisinde Türkiye'ye transfer olabilir.