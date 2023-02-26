Gholamreza Sabet İmani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gholamreza Sabet İmani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gholamreza Sabet İmani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gholamreza Sabet İmani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gholamreza Sabet İmani 6 Nisan 2000 tarihinde Larestan, Fars şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da غلامرضا ثابت ایمانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gholamreza Sabet İmani Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Amir Arsalan Mortaz yapmaktadır. Gholamreza Sabet İmani, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Gholamreza Sabet İmani'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gholamreza Sabet İmani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gholamreza Sabet İmani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gholamreza Sabet İmani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gholamreza Sabet İmani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Sepahan FC U19

6 Temmuz 2018 yılında Pars Jam

20 Aralık 2019 yılında Niroye Zamini

31 Ağustos 2021 yılında Paykan FC

Gholamreza Sabet İmani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gholamreza Sabet İmani şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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