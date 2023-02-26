Giannis Tsivelekidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giannis Tsivelekidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giannis Tsivelekidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giannis Tsivelekidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giannis Tsivelekidis 4 Haziran 1999 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γιάννης Τσιβελεκίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giannis Tsivelekidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini E.C.DIMITRIADIS sro yapmaktadır. Giannis Tsivelekidis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kalju FC futbol takımında oynamaktadır. Kalju FC takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Giannis Tsivelekidis'nin Kalju FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Giannis Tsivelekidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giannis Tsivelekidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giannis Tsivelekidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giannis Tsivelekidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AEK Athen U20

1 Temmuz 2019 yılında AEK Atina

26 Temmuz 2019 yılında PS Kalamata

31 Aralık 2019 yılında AEK Atina

11 Şubat 2020 yılında NK Fuzinar

1 Mart 2021 yılında Kalju FC

Giannis Tsivelekidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giannis Tsivelekidis şuan Kalju FC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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