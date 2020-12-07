Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri nedeniyle bir çok sınav ileri bir tarihe ertelendi. Daha önce Ankara'da yapılacağı duyurulan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü de 12 Aralık'ta yapılacaktı. Sınav sonucunda farklı şehirlerde açık bulunan kadrolara 1000 gelir uzman yardımcı atanacaktı. Peki GİB uzman yardımcılığı 2020 sınavı ertelendi mi? GİB gelir uzman yardımcılığı sınavı ne zaman yapılacak?

GİP UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI ERTELENDİ Mİ?

GİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, daha önce 12 Aralık'ta Ankara'da yapılacağı açıklanan gelir uzman yardımcılığı sınavının yazılı bölümü ertelendi. Erteleme kararı, Kovid-19 salgını nedeniyle alındı.

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavın yapılacağı tarih, GİB'in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) daha sonra duyurulacak.

Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GELİR UZMANI KİMLERE DENİR?

Gelir Uzman Yardımcıları, vergi dairelerinde ki işlerin devam ettirilmesi ile ilgili inceleme yapan kişilere denir. İşlerin ilerleyişi için tavsiyelerde bulunabilen Gelir Uzman Yardımcıları kamu personelleridir.

GELİR UZMAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

Maliye Bakanlığı’na bağlı GİB’te çalışan Gelir Uzman Yardımcılarının görevleri şu şekildedir; Vergi uygulamaları hakkında incelemelerde bulunmak, Çalıştığı kurum içerisinde ekonomik analizler yapmak, Analiz sonuçlarını ve tavsiyeleri rapor halinde sorumlu olduğu birime iletmek, Departman yöneticisi tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

HANGİ EĞİTİMLERİN ALINMASI GEREKİR?

Yazılı ve sözlü sınava giren Gelir Uzman Yardımcıları sınavlara girebilmek için Devlet Gelir Uzman Yönetmeliği’nde bulunan şartları sağlamak zorundadır. Bu yönetmelikte bulunan şartlar ise; Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren, İktisat, İşletme, Siyasal Bilimler veya Hukuk bölümlerinden mezun olmak, Uzman yardımcılığına giriş sınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak, KPSS’de başarılı olarak başvuru için belirtilen notu almak, Gelir Uzman Yardımcısı sınavından 100 üzerinden 70 almak, Yazılı sınavda başarılı olmanın ardından mülakata çağrılmak.

NİTELİKLERİ NELERDİR?

Analitik düşünebilen, Verileri aktarabilecek ve raporlayabilecek etkili sözlü ve yazılı iletişim kurabilen, Yoğun stres altında çalışabilen Ekip çalışmasında başarılı, Erkek adaylar için askerlik görevini bitirmiş olmak.