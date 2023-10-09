Gıda, Elektrik ve yakıt yok! İsrail'den Gazze'ye tam abluka emri!

Gazze İsrail hattında gerilim gittikçe kızışıyor.

Kassam Tugayları'na bağlı milislerin "Aksa Tufanı" adını vererek Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde İsrail'e başlattığı operasyon sonrası İsrail savaş ilan ettiğini dünyaya duyurmuştu.

Dünya büyük yankı uyandıran bu haberler sonrası ise ABD başkanı Biden, paraysa para, askeri yardımsa askeri yardım diyerek İsrail'in yanında olduğunu açıklamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, her iki tarafa da sağduyu davranmaya davet ederek, itidal çağrısı yapmıştı.

Bugün gelen haberlere göre İsrail savunma bakanlığı, Hamas kontrolündeki Gazze'ye tam abluka emri verildiğini açıkladı.

"Elektrik, Gıda, Akaryakıt yok"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas tarafından kontrol edilen Gazze Şeridi'ne yönelik tedbirlerini, giriş yasağını da içeren "tam bir abluka" seviyesine yükselttiğini söyledi.

Galant, "Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok" dedi.