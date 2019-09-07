Gigi Hadid ve Bella Hadid'in cenazedeki davranışları tepki çekti

Güzellikleriyle sürekli gündemde olan Hadid kardeşler bu defa tepki çeken görüntüleriyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz hafta, 78 yaşında yaşama veda eden Ans van den Herik, dün Hollanda'nın Rotterdam kentinde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Törene Gigi Hadid yeni sevgilisi Tyler Cameron, kardeşi Anwar Hadid bir süredir birlikte olduğu Dua Lipa, anneleri Yolanda Hadid de bir süre önce birlikte olmaya başladığı Joseph Jingoli ile birlikte katıldı. Bella Hadid ise törende yalnızdı.

Hadid kardeşler ve annelerinin cenaze törenine yeni sevgilileriyle katılmaları ve objektiflere yansıyan bazı tavırları ise tartışma yarattı.

Gigi Hadid'in yeni sevgilisine sarılması ve kardeşleriyle şakalaşıp birlikte gülümsemeleri, bu görüntülerin yer aldığı haber sitelerindeki yorum köşelerinde ve sosyal medyada tepki çekti.