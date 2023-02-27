Gilles Bettmer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gilles Bettmer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gilles Bettmer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gilles Bettmer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gilles Bettmer 31 Mart 1989 tarihinde Esch/Alzette şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gilles Bettmer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gilles Bettmer, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Gilles Bettmer'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gilles Bettmer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gilles Bettmer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gilles Bettmer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gilles Bettmer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2006 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2008 yılında SC Freiburg II

1 Ocak 2010 yılında Eintracht Trier

1 Temmuz 2010 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2020 yılında UN Käerjeng 97

Gilles Bettmer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gilles Bettmer şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gilles Bettmer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Differdange 03 (-2004), SC Freiburg (2004-2008)

Lüksemburg takımında 8 numaralı formasıyla 16 Kasım 2005 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 1 gol atmıştır.

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