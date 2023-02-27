Gino Peruzzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gino Peruzzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gino Peruzzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gino Peruzzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gino Peruzzi 9 Haziran 1992 tarihinde Corral de Bustos şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Gino Peruzzi Lucchetti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gino Peruzzi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EUROSTAR yapmaktadır. Gino Peruzzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Alianza Lima futbol takımında oynamaktadır. Club Alianza Lima takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Gino Peruzzi'nin Club Alianza Lima ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gino Peruzzi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ginoperuzzil/

Gino Peruzzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gino Peruzzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Gino Peruzzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gino Peruzzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Vélez Sarsfield

13 Ağustos 2013 yılında Catania

22 Ocak 2015 yılında Boca Juniors

2 Şubat 2018 yılında Nacional

31 Mayıs 2018 yılında Boca Juniors

18 Ocak 2019 yılında San Lorenzo

6 Temmuz 2022 yılında Alianza Lima

Gino Peruzzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gino Peruzzi şuan Club Alianza Lima takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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