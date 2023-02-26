Giorgi Andriadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Giorgi Andriadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Giorgi Andriadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Giorgi Andriadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Giorgi Andriadze 20 Ağustos 2000 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da გიორგი ანდრიაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Giorgi Andriadze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

WIT Georgia Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. WIT Georgia Tbilisi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Giorgi Andriadze'nin WIT Georgia Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Giorgi Andriadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Giorgi Andriadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Giorgi Andriadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Giorgi Andriadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Gagra Acad.

1 Ocak 2020 yılında WIT Georgia II

1 Ocak 2022 yılında WIT Georgia

Giorgi Andriadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Giorgi Andriadze şuan WIT Georgia Tbilisi takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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