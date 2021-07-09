Giresun'un Eynesil ilçesinde Ülfet Dikici, isimli kişi belediye çalışanları tarafından darp edildiğini öne sürdü. Olayın olduğu sırada Eynesil ilçesinin Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz'in de olay esnasında orada olduğunu ifade ederek, "O kişi, oğluma 'Düzgün otur, karşında başkan var’ dedi. Oğlum da ‘Oturmasını senden mi öğreneceğim' cevabını verdi. Bunun üzerine belediye başkanının yanında bulunanlar, oğluma saldırdı. 10 kişi oğlumu darp etmeye başladı" dedi. Bu olayın ardından Giresun Eynesil belediye başkanı kim? Ahmet Latif Karadeniz kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi partiden? soruları merak konusu oldu.

GİRESUN EYNESİL BELEDİYE BAŞKANI KİM? AHMET LATİF KARADENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? HANGİ PARTİDEN?

Giresun'un Eynesil ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Latif Karadeniz, 31 Mart 2018'de yapılan yerel seçimlerde kullanılan 5 bin 157'den geçerli 4.879'unun 2 bin 773'ün oyunu alarak CHP'den belediye başkanı olmuştur.

Ahmet Latif Karadeniz 1 Kasım 1971 yılında Giresun'un Eynesil ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu Eynesil Alparslan İlkokulunda (o zamanki adıyla) orta ve Liseyi Eynesil İmam Hatip Lisesinde bitirdi. Yüksek Öğrenimini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Okulu Bilgisayar programında tamamladı. Daha sonra, askerliğini Doğu ve Güneydoğu’da Mekanize Komando Birliğinde tamamladı. Askerlikten sonra Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde Bilgi İşlem Sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra memleketi Eynesil’de ticari faaliyete başladı. Halen faal olarak ticari faaliyetini devam ettirmektedir. 50 yaşındaki Ahmet Latif Karadeniz, evli ve 2 çocuk babasıdır.