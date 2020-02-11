Giresun'da eğitimin yarın tatil olup olmayacağını merak edenler internette araştırma yapmaya başladı. Peki Giresun okullar tatil mi 12 Şubat 2020? Giresun Çarşamba günü kar tatili var mı? Son dakika bilgisi ne? Tüm merak edilenler haberimizde...

GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ 12 ŞUBAT 2020?

Giresun'da olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve olumsuz hava koşullarından dolayı Çanakçı, Eynesil, Doğankent, Görele, Güce, Tirebolu ve Yağlıdere ilçeleri genelinde eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Merkez ilçe, Dereli, Espiye ve Keşap ilçe merkezlerinde ise eğitim öğretime devam edileceği, taşımalı olarak gelen öğrencilerin izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, bu ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime aynı gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar, Bulancak ve Piraziz ilçeleri genelinde ise eğitim öğretimin süreceği bildirildi.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NELERDİR?

Olumsuz hava koşulları aşarı yağmur, kar, tipi, fırtına olarak tanımlanabilir. Bu zorlu hava koşullarında bir çok tehlikeyle karşılaşabiliriz. Bunların neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim.

Kar: Şiddetli kar yağışı nedeniyle yollar kapanabilir ve çığ tehlikesi yaşanabilmektedir. Karlı ve buzlu yollarda araçlar kazalar yaparak yaralanmalara neden olurlar.



Sis: Şiddetli sis nedeniyle görme zorluğu yaşarız ve buda ulaşım konusunda bizlere sıkıntılar yaşatır. Kazaların büyük bölümü sis nedeniyle meydana gelir.



Fırtına: Şiddetli fırtınalar maddi ve manevi zararlar ortaya çıkarır. İnsanların fırtına ile uçuşan nesneler ile yaralandıkları, hatta öldükleri olmuştur.



Yağmur: Çok yağmur yağması ile erozyon meydana gelebilir ve insanlar toprak altında kalırlar. Şiddetli yağışlar sel baskınlarına neden olarak hayatımızı etkileyebilir.

NİSAN TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönem ara tatili 6 Nisan 2020’de başlayacak ve 10 Nisan Cuma günü sona erecek.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN 2020?

İkinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

GİRESUN HAKKINDA BİLGİ

Giresun (Rumca: Κερασούντα, Lazca: K'erosili), Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz bölümünde, kuzeyinde Karadeniz sahili ile güneyinde Kuzey Anadolu dağlarının ikinci sırası arasında yer alan Giresun ilinin merkez ilçesi olup, batısında Bulancak, güney ve güneydoğusunda Dereli ve doğusunda Keşap ile çevrilidir. Karadeniz bölgesindeki tek ada Giresun'dadır

İl merkezi, Aksu ve Batlama vadileri arasında denize doğru uzanan bir yarımada üzerinde kurulmuş olup, bu yarımadanın doğusunda ve 2 km açığında Doğu Karadeniz’in tek adası olan Giresun Adası bulunmaktadır.

DAĞLAR

Doğu Karadeniz Dağları'nın orta kesimleri il sınırları içerisinde yer almakta olup Giresun Dağları adıyla bilinir ve Zirvesi olan Abdal Musa Tepesi 3.331 m'dir. Denizden itibaren yükseklikler hızla yer yer 2.000 metre yüksekliğe ulaşırlar. Derin vadilerle parçalanmış Giresun Dağları üzerinde eski buzulların açığı topoğrafik formların yanı sıra, buzul göllerine de rastlanmaktadır. İl sınırlarında yer alan önemli yükseltiler şunlardır: Abbal Musa Dağı (3.331 m), Gâvur Dağı (3.248 m), Küçükkor Dağı(3.044 m), Cankurtaran Dağı(3. 278 m),Karagöl Dağı (3.095m) , Akıl Baba Dağı (2.561 m), Çaldağı (2.035 m)

AKARSULAR

Kuzey Anadolu Dağları’nda kaynak bulan pek çok akarsu, ili güneyden kuzeye geçerek Karadeniz'e dökülmektedir. Aksu Deresi, Batlama Deresi,Yağlıdere Deresi, Gelevera Deresi ve Harşit (Doğankent) Çayı ile Pazarsuyu bu akarsuların önemlileridir. Ayrıca ilin güney kesiminden doğu-batı doğrultusunda geçen Kelkit Çayı da bu tür bir vadide akmaktadır.

GÖLLER

İl sınırları içerisinde önemli bir göl olmamakla birlikte Karagöl Dağı ve Sağrakgöl üzerinde küçük buzul göllerine rastlanmaktadır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ

İlin kuzeyi ile güneyi arasındaki iklim farkı, yağış miktarının güneye doğru azalması doğal bitki örtüsünün yapısını da aynı ölçüde etkilemektedir. Giresun ve çevresi, zengin tarım alanlarına sahiptir. Kelkit Vadisi ile kollarının civarı bozkır görünümünde olmasına karşın, kıyı ile dağlar arasında kalan kesimi ormanlarla kaplıdır.

YAYLALAR

Genellikle Karagöl Dağları'nın batısında yer alan önemli yaylalar şunlardır: Kulakkaya, Tamdere, Karagöl, Sağrak, Kümbet, Bektaş, Sisdağı , Paşakonağı

TÜRKİYE'DE HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Malatya, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR NASIL OLACAK?

Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.