Giresun Valiliği açıkladı! Engelli personellere koronavirüs izni verildi

Koronavirüs salgını nedeniyle önlemlerini sıklaştıran Giresun Valiliği Giresun ilindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personellerin ikinci bir emre kadar idari izinli sayılacaklarının duyurusunu yaptı.

Giresun Valiliği'nin resim sitesinden yapılan açıklamada; ''Valimiz Sayın Enver Ünlü imzasıyla; Giresun Merkeze Bağlı Belediyelere, Kaymakamlıklara tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli grupları ile ilgili vakıf ve derneklere gönderilen 04/12/2020 tarih ve E-76889233-900-12025 sayılı “İdari İzin (Engelli Personeller)” konulu yazı ile 07/12/2020 tarihinden itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personellerin ikinci bir emre kadar izinli sayılacağı bildirildi'' denildi.