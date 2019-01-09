Giresun’da iki ilçede köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun'un iç bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle iki ilçede tüm okullar olmak üzere iki ilçede ise köy okulları ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şebinkarahisar ilçe genelindeki tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Dereli ilçe merkezi ve köylerdeki Temel Eğitim okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Liselerde eğitime devam edilecek olup, ortaöğretim taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz 1 gün izinli sayılacaklardır. Çamoluk ilçesinde, köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz 1 gün izinli sayılacaklardır" denildi.