Giresun'da sel felaketi: Can kaybı 4'e yükseldi

Giresun’u Samsun, Rize ve Trabzon'u etkisi altına alan sağanak yağışta bilanço ağırlaşıyor. Bakan Soylu ölü sayısının 4'e çıktığını açıkladı.

GİRESUN-SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI

Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas karayolu ulaşıma kapandı.

Terme ilçesinde de Çayın debisi yükseldi. Zabıta ekipleri Terme Çayı'nın etrafını güvenlik gerekçesiyle kapattı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışma yaptı.

SAMSUN

Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde de sağanak etkili oldu. Yağış sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede, hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar da su altında kaldı. İşçiler, fındıkları kurtarmak için çabaladı.

ORDU

Ordu'da şiddetli sağanak sonrası denizde hortum meydana geldi. Altınordu ilçesi açıklarında oluşan hortum yaklaşık 5 dakika sonra gözden kayboldu.





Fatsa ilçesinde de sağanak etkiliydi. Mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Fırtınaya dayanamayan bazı çadırlar yıkıldı. Eşyalarını kurtarmaya çalışan bazı işçiler sele kapılmaktan son anda kurtuldu.