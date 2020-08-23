Giresun'da sel felaketi: Can kaybı 4'e yükseldi
Giresun, Samsun, Rize, Trabzon'dan sel meydana geldi. Araçlar yollarda sürüklendi, istinat duvarları çöktü. İçişleri Bakanı Soylu, Giresun'daki sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Giresun’u Samsun, Rize ve Trabzon'u etkisi altına alan sağanak yağışta bilanço ağırlaşıyor. Bakan Soylu ölü sayısının 4'e çıktığını açıkladı.
GİRESUN-SİVAS KARAYOLU ULAŞIMA KAPANDI
Giresun'da etkili olan sağanak yağış sonrası debisi yükselen Aksu Deresi, merkeze bağlı Duroğlu beldesi civarında taşarken, taşkın nedeniyle Giresun-Dereli-Sivas karayolu ulaşıma kapandı.
Terme ilçesinde de Çayın debisi yükseldi. Zabıta ekipleri Terme Çayı'nın etrafını güvenlik gerekçesiyle kapattı. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışma yaptı.
SAMSUN
Samsun'un Çarşamba, Salıpazarı ve Terme ilçelerinde de sağanak etkili oldu. Yağış sonrası çok sayıda iş yeri ve evi su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı. Vatandaşlar ev ve iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Bölgede, hasat sonrası kurumaya bırakılan fındıklar da su altında kaldı. İşçiler, fındıkları kurtarmak için çabaladı.
ORDU
Ordu'da şiddetli sağanak sonrası denizde hortum meydana geldi. Altınordu ilçesi açıklarında oluşan hortum yaklaşık 5 dakika sonra gözden kayboldu.
Fatsa ilçesinde de sağanak etkiliydi. Mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları su bastı. Fırtınaya dayanamayan bazı çadırlar yıkıldı. Eşyalarını kurtarmaya çalışan bazı işçiler sele kapılmaktan son anda kurtuldu.