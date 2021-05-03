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Giresun'da tam kapanmada sessiz dostlar unutulmuyor

Tam kapanma sürecinde Giresun Belediyesi sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuluyor.

Giresun'da tam kapanmada sessiz dostlar unutulmuyor

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tam kapanma dönemi öncesi kamu hizmetlerinin aksamaması için alınan tedbirler çerçevesinde sokak hayvanlarını unutmadıklarını ifade etti.

Belirlenen bölgelere monte edilen besleme noktalarındaki kapların görevliler tarafından mama ve su ile doldurulduğunu kaydeden Şenlikoğlu, şöyle devam etti:

"Can dostlarımızı önemsiyor ve değer veriyoruz. Onlar bizim her şeyimiz. Sizler sağlığınız için evdeyken onlar bize emanet. Her canlı bizim için kıymetli. Şehrimizin farklı noktalarına sevimli can dostlarımız için mama ve su kaplarını içeren beslenme odakları yerleştirmiştik. Besleme odaklarını kontrol ederek mama ve suyla dolduruyoruz."

Şenlikoğlu, doğadaki tüm canlıları sevgi ve şefkat anlayışıyla koruyup kollamaya devam edeceklerini belirtti.

Kentte, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı görevlileri de sorumluluk bölgelerinde sokak hayvanlarına mama desteğinde bulunuyor.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

Giresun'da tam kapanmada sessiz dostlar unutulmuyor

Giresun'da tam kapanmada sessiz dostlar unutulmuyor

Giresun'da tam kapanmada sessiz dostlar unutulmuyor

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