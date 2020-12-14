Giresunspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 5. hafta maçında Giresunspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Giresunspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 5. hafta maçında Giresunspor sahasında Adana Demirspor ile 13.12.2020 19:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Giresunspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Giresunspor Adana Demirspor Maçının Özeti için Tıklayın Giresunspor Adana Demirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Giresun Atatürk - Giresun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

13.12.2020 19:00

Giresunspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri

Ümit Öztürk(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Aykut Sergin(dördüncü Hakem)

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 77. Hayrullah Bilazer, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 28. Erol Can Akdağ, 14. Mıchal Jan Nalepa, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 17. Ibrahıma Balde, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

33. Göktan Cörüt, 35. Sergen Piçinciol, 68. İshak Doğan, 7. Abdou Razack Traore, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 4. Arda Kılıç, 37. Kerem Kalafat, 85. Fatih Yılmaz

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

Mıchal Jan Nalepa,8.dk (p), Ibrahıma Balde,90+4.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Hüsamettin Tut 32.dk

Oyundan Çıkanlar

Caner Hüseyin Bağ 88.dk, Sadi Karaduman 17.dk, Mıchal Jan Nalepa 74.dk

Oyuna Girenler

Kerem Kalafat 88.dk, Sergen Piçinciol 17.dk, Marko Mılınkovıc 74.dk

Adana Demirspor

Adana Demirspor İlk 11

1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 5. Mehmet Uslu, 30. Süleyman Koç, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 6. Hamıdou Traore, 85. Erkan Zengin, 20. Volkan Şen, 14. Pa Amat Dıbba

Yedekler

39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 35. Yunus Akgün, 84. Gökhan İnler, 70. Sedat Şahintürk, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 9. Davide Lanzafame, 17. Mehmet Akyüz, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan

Teknik Sorumlu

Ümit Özat

Goller

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Kartlar

Sarı Kart Erkan Zengin 32.dk, Sarı Kart Emılıjus Zubas 7.dk

Oyundan Çıkanlar

Volkan Şen 46.dk, Erkan Zengin 46.dk, Sinan Kurt 76.dk, Süleyman Koç 46.dk, Pa Amat Dıbba 76.dk

Oyuna Girenler

Mehmet Akyüz 46.dk, Yunus Akgün 46.dk, Sedat Şahintürk 76.dk, Aurelien Bayard Chedjou Fongang 46.dk, Davide Lanzafame 76.dk

TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 2 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 3 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 4 Ankara Keçiörengücü 14 7 3 4 20 11 24 9 5 Altay 13 7 2 4 24 12 23 12 6 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 7 Samsunspor 13 5 6 2 16 13 21 3 8 Bursaspor 14 6 2 6 25 23 20 2 9 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 10 Bandırmaspor 14 4 3 7 16 17 15 -1 11 Balıkesirspor 12 4 3 5 14 17 15 -3 12 Menemenspor 12 3 5 4 13 16 14 -3 13 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 14 Ümraniyespor 13 3 4 6 14 22 13 -8 15 Akhisarspor 13 3 4 6 11 19 13 -8 16 Adanaspor 10 3 3 4 14 14 12 0 17 Ankaraspor 12 2 2 8 7 20 8 -13 18 Eskişehirspor 14 0 5 9 7 28 5 -21

TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür