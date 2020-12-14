Giresunspor - Adana Demirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 5. hafta maçında Giresunspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 5. hafta maçında Giresunspor, Adana Demirspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Giresunspor ve Adana Demirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 5. hafta maçında Giresunspor sahasında Adana Demirspor ile 13.12.2020 19:00'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Giresunspor - Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Giresunspor Adana Demirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Giresun Atatürk - Giresun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
13.12.2020 19:00
Giresunspor Adana Demirspor Maçının Hakemleri
Ümit Öztürk(hakem), Ceyhun Sesigüzel(1. Yardımcı Hakem), Gökhan Barcın(2. Yardımcı Hakem), Aykut Sergin(dördüncü Hakem)
Giresunspor İlk 11
1. Onurcan Piri, 77. Hayrullah Bilazer, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 28. Erol Can Akdağ, 14. Mıchal Jan Nalepa, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 17. Ibrahıma Balde, 99. Caner Hüseyin Bağ
Yedekler
33. Göktan Cörüt, 35. Sergen Piçinciol, 68. İshak Doğan, 7. Abdou Razack Traore, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 4. Arda Kılıç, 37. Kerem Kalafat, 85. Fatih Yılmaz
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
Mıchal Jan Nalepa,8.dk (p), Ibrahıma Balde,90+4.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Hüsamettin Tut 32.dk
Oyundan Çıkanlar
Caner Hüseyin Bağ 88.dk, Sadi Karaduman 17.dk, Mıchal Jan Nalepa 74.dk
Oyuna Girenler
Kerem Kalafat 88.dk, Sergen Piçinciol 17.dk, Marko Mılınkovıc 74.dk
Adana Demirspor İlk 11
1. Emılıjus Zubas, 95. Joher Khadım Rassoul, 2. Tayyip Talha Sanuç, 5. Mehmet Uslu, 30. Süleyman Koç, 55. Hasan Kılıç, 8. Sinan Kurt, 6. Hamıdou Traore, 85. Erkan Zengin, 20. Volkan Şen, 14. Pa Amat Dıbba
Yedekler
39. Vedat Karakuş, 4. Semih Güler, 35. Yunus Akgün, 84. Gökhan İnler, 70. Sedat Şahintürk, 21. Aurelien Bayard Chedjou Fongang, 9. Davide Lanzafame, 17. Mehmet Akyüz, 16. İzzet Çelik, 37. Mehmet Berkant Yaylan
Teknik Sorumlu
Ümit Özat
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Erkan Zengin 32.dk, Sarı Kart Emılıjus Zubas 7.dk
Oyundan Çıkanlar
Volkan Şen 46.dk, Erkan Zengin 46.dk, Sinan Kurt 76.dk, Süleyman Koç 46.dk, Pa Amat Dıbba 76.dk
Oyuna Girenler
Mehmet Akyüz 46.dk, Yunus Akgün 46.dk, Sedat Şahintürk 76.dk, Aurelien Bayard Chedjou Fongang 46.dk, Davide Lanzafame 76.dk
TFF 1. Lig 5.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Tuzlaspor
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|27
|6
|2
|Altınordu
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|27
|5
|3
|Giresunspor
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|26
|6
|4
|Ankara Keçiörengücü
|14
|7
|3
|4
|20
|11
|24
|9
|5
|Altay
|13
|7
|2
|4
|24
|12
|23
|12
|6
|Adana Demirspor
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|22
|10
|7
|Samsunspor
|13
|5
|6
|2
|16
|13
|21
|3
|8
|Bursaspor
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|20
|2
|9
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|10
|Bandırmaspor
|14
|4
|3
|7
|16
|17
|15
|-1
|11
|Balıkesirspor
|12
|4
|3
|5
|14
|17
|15
|-3
|12
|Menemenspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|13
|Boluspor
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|13
|-2
|14
|Ümraniyespor
|13
|3
|4
|6
|14
|22
|13
|-8
|15
|Akhisarspor
|13
|3
|4
|6
|11
|19
|13
|-8
|16
|Adanaspor
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|12
|0
|17
|Ankaraspor
|12
|2
|2
|8
|7
|20
|8
|-13
|18
|Eskişehirspor
|14
|0
|5
|9
|7
|28
|5
|-21
TFF 1. Lig 5.Hafta Fikstür
|17.10.2020
|Bandırmaspor
|1-1
|Eskişehirspor
|17.10.2020
|Ümraniyespor
|1-2
|Ankara Keçiörengücü
|17.10.2020
|Samsunspor
|0-3
|İstanbulspor
|17.10.2020
|Altay
|1-0
|Adana Demirspor
|17.10.2020
|Adanaspor
|5-2
|Altınordu
|18.10.2020
|Boluspor
|1-2
|Tuzlaspor
|18.10.2020
|Bursaspor
|3-1
|Balıkesirspor
|18.10.2020
|Osmanlıspor FK
|Giresunspor
|18.10.2020
|Ankaraspor
|1-1
|Giresunspor
|19.10.2020
|Akhisarspor
|0-0
|Menemenspor