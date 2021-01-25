Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 18. hafta maçında Giresunspor, Aydeniz Et Balıkesirspor ile mücadele etti. Karşılaşma 1-0 sona erdi. Giresunspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 18. hafta maçında Giresunspor sahasında Aydeniz Et Balıkesirspor ile 24.01.2021 16:00'da karşı karşıya geldi. Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Giresunspor - Aydeniz Et Balıkesirspor Maç Sonucu ne oldu? Giresunspor, Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Giresunspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Özeti için Tıklayın Giresunspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Çotanak Spor Kompleksi - Giresun - Giresun Merkez

{HOME TEAM} {AWAY TEAM} MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

24.01.2021 16:00

Giresunspor Aydeniz Et Balıkesirspor Maçının Hakemleri

Yiğit Arslan(hakem), Kemal Mavi(1. Yardımcı Hakem), Ogün Kamacı(2. Yardımcı Hakem), Hakan Ülker(dördüncü Hakem)

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 2. Mamadou Dıarra, 3. Hüsamettin Tut, 6. Mehmet Taş, 10. Eren Tozlu, 17. Ibrahıma Balde, 35. Sergen Piçinciol, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 77. Hayrullah Bilazer, 14. Mıchal Jan Nalepa, 99. Caner Hüseyin Bağ

Yedekler

15. Tolgahan Acar, 37. Kerem Kalafat, 4. Arda Kılıç, 85. Fatih Yılmaz, 28. Erol Can Akdağ, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 7. Abdou Razack Traore, 71. Muhammed Himmet Ertürk, 22. Sadi Karaduman, 19. Yasin Ozan

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

Ibrahıma Balde,88.dk (h)

Kartlar

Sarı Kart Eren Tozlu 46.dk, Sarı Kart Erol Can Akdağ 90+5.dk, Kırmızı Kart Mamadou Dıarra 90+1.dk, Kırmızı Kart Mıchal Jan Nalepa 90+1.dk

Oyundan Çıkanlar

Caner Hüseyin Bağ 66.dk, Eren Tozlu 90+3.dk, Sergen Piçinciol 66.dk, Mıchal Jan Nalepa 88.dk

Oyuna Girenler

Erol Can Akdağ 66.dk, Sadi Karaduman 90+3.dk, Abdou Razack Traore 66.dk, Anthony Chıgaemezu Uzodımma 88.dk

Aydeniz Et Balıkesirspor

Aydeniz Et Balıkesirspor İlk 11

1. Andrıja Vukovıc, 34. Abdulhamit Yıldız, 17. Uğur Aygören, 35. Batuhan İşçiler, 3. Berat Aydoğdu, 93. Cumali Bişi, 5. Serdar Güncü, 24. Anıl Taşdemir, 10. Foxı Kethevoama, 18. Mahatma Osumanu Otoo, 33. Oğuz Han Aynaoğlu

Yedekler

19. Atilla Özmen, 25. Sedat Yiğit Kurnaz, 22. Ayberk Kaygısız, 12. Muhammed Ali Doğan, 30. Abraham Nnamdı Nwankwo, 53. Birol Parlak, 15. Hüseyin Karabey, 77. Doğa İşeri

Teknik Sorumlu

Cihat Arslan

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Uğur Aygören 90+2.dk, Sarı Kart Berat Aydoğdu 90+2.dk, Sarı Kart Foxı Kethevoama 70.dk

Oyundan Çıkanlar

Anıl Taşdemir 73.dk, Cumali Bişi 90+3.dk, Serdar Güncü 90+3.dk, Oğuz Han Aynaoğlu 73.dk, Mahatma Osumanu Otoo 90+3.dk

Oyuna Girenler

Doğa İşeri 73.dk, Birol Parlak 90+3.dk, Sedat Yiğit Kurnaz 90+3.dk, Muhammed Ali Doğan 73.dk, Abraham Nnamdı Nwankwo 90+3.dk

TFF 1. Lig 18.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 18 11 5 2 26 13 38 13 2 Samsunspor 18 10 6 2 25 16 36 9 3 İstanbulspor 17 10 4 3 37 19 34 18 4 Altay 18 10 2 6 30 17 32 13 5 Adana Demirspor 18 9 4 5 31 18 31 13 6 Ankara Keçiörengücü 18 9 4 5 24 13 31 11 7 Bursaspor 18 9 3 6 33 28 30 5 8 Tuzlaspor 18 9 3 6 27 27 30 0 9 Altınordu 17 8 4 5 22 22 28 0 10 Bandırmaspor 18 8 3 7 23 19 27 4 11 Adanaspor 17 6 3 8 24 22 21 2 12 Ümraniyespor 18 5 5 8 18 27 20 -9 13 Boluspor 18 5 4 9 18 22 19 -4 14 Akhisarspor 18 4 4 10 16 25 16 -9 15 Menemenspor 17 3 7 7 16 26 16 -10 16 Balıkesirspor 18 4 4 10 16 29 16 -13 17 Ankaraspor 18 2 4 12 12 31 10 -19 18 Eskişehirspor 18 0 7 11 10 34 7 -24

TFF 1. Lig 18.Hafta Fikstür