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Giresunspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Giresunspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Giresunspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Giresunspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Giresunspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Giresunspor sahasında Eskişehirspor ile 05.12.2020 13:30'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Giresunspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

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Giresunspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın

Giresunspor Eskişehirspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Giresun Atatürk - Giresun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 13:30

Giresunspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Yiğit Arslan(hakem), Mehmet Emin Tuğral(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)

GİRESUNSPORGiresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 37. Kerem Kalafat, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 6. Mehmet Taş, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 28. Erol Can Akdağ, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 99. Caner Hüseyin Bağ, 10. Eren Tozlu

Yedekler

15. Tolgahan Acar, 24. Mehmet Doğaç Çifçi, 35. Sergen Piçinciol, 85. Fatih Yılmaz, 8. Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, 7. Abdou Razack Traore, 68. İshak Doğan, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 71. Muhammed Himmet Ertürk

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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ESKİŞEHİRSPOREskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 22. Bilal Ceylan, 27. Furkan Balaban, 44. Mevlüt Çelik, 7. Bedirhan Altunbaş, 6. Furgan Polat, 20. Tolga Yakut, 41. Mehmet Özcan, 10. Talha Erdoğan, 8. Onur Bayramoğlu, 19. Sunday Oluwadejı Alımı

Yedekler

45. Melih Ağa, 5. Sezgin Coşkun, 9. İbrahim Halil Öner, 11. Kaan Gül, 15. Alperen Kocabaş, 70. Hamed Abodun Sholaja, 14. Onurhan Uyanık, 80. Bedirhan Akçay, 26. Buğra Çağlıyan

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Altınordu117221711236
2Ankara Keçiörengücü11632189219
3Tuzlaspor116321916213
4Samsunspor11551159206
5Giresunspor125521613203
6Adana Demirspor105321991810
7İstanbulspor115331711186
8Altay105231710177
9Bursaspor12426202214-2
10Balıkesirspor11425121514-3
11Akhisarspor1134491413-5
12Ümraniyespor12345142013-6
13Adanaspor93331310123
14Menemenspor10334111412-3
15Bandırmaspor11326131411-1
16Ankaraspor112277178-10
17Boluspor1014510147-4
18Eskişehirspor120485244-19

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür

28.11.2020İstanbulspor1-1Giresunspor
28.11.2020Akhisarspor0-1Osmanlıspor FK
28.11.2020Altay3-1Bursaspor
28.11.2020Ümraniyespor0-2Menemenspor
29.11.2020Samsunspor2-0Tuzlaspor
29.11.2020Eskişehirspor0-2Altınordu
29.11.2020Bandırmaspor1-0Balıkesirspor
29.11.2020Ankara Keçiörengücü1-0Adana Demirspor
30.12.2020Adanaspor Boluspor


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