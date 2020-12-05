Giresunspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 11. hafta maçında Giresunspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Giresunspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Giresunspor sahasında Eskişehirspor ile 05.12.2020 13:30'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Giresunspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Giresunspor Eskişehirspor Maçının Özeti için Tıklayın Giresunspor Eskişehirspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Giresun Atatürk - Giresun

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

05.12.2020 13:30

Giresunspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri

Yiğit Arslan(hakem), Mehmet Emin Tuğral(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)

Giresunspor

Giresunspor İlk 11

1. Onurcan Piri, 37. Kerem Kalafat, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 6. Mehmet Taş, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 28. Erol Can Akdağ, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 99. Caner Hüseyin Bağ, 10. Eren Tozlu

Yedekler

15. Tolgahan Acar, 24. Mehmet Doğaç Çifçi, 35. Sergen Piçinciol, 85. Fatih Yılmaz, 8. Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, 7. Abdou Razack Traore, 68. İshak Doğan, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 71. Muhammed Himmet Ertürk

Teknik Sorumlu

Ümit Şengül

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Eskişehirspor

Eskişehirspor İlk 11

17. Ekrem Kılıçarslan, 22. Bilal Ceylan, 27. Furkan Balaban, 44. Mevlüt Çelik, 7. Bedirhan Altunbaş, 6. Furgan Polat, 20. Tolga Yakut, 41. Mehmet Özcan, 10. Talha Erdoğan, 8. Onur Bayramoğlu, 19. Sunday Oluwadejı Alımı

Yedekler

45. Melih Ağa, 5. Sezgin Coşkun, 9. İbrahim Halil Öner, 11. Kaan Gül, 15. Alperen Kocabaş, 70. Hamed Abodun Sholaja, 14. Onurhan Uyanık, 80. Bedirhan Akçay, 26. Buğra Çağlıyan

Teknik Sorumlu

Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Altınordu 11 7 2 2 17 11 23 6 2 Ankara Keçiörengücü 11 6 3 2 18 9 21 9 3 Tuzlaspor 11 6 3 2 19 16 21 3 4 Samsunspor 11 5 5 1 15 9 20 6 5 Giresunspor 12 5 5 2 16 13 20 3 6 Adana Demirspor 10 5 3 2 19 9 18 10 7 İstanbulspor 11 5 3 3 17 11 18 6 8 Altay 10 5 2 3 17 10 17 7 9 Bursaspor 12 4 2 6 20 22 14 -2 10 Balıkesirspor 11 4 2 5 12 15 14 -3 11 Akhisarspor 11 3 4 4 9 14 13 -5 12 Ümraniyespor 12 3 4 5 14 20 13 -6 13 Adanaspor 9 3 3 3 13 10 12 3 14 Menemenspor 10 3 3 4 11 14 12 -3 15 Bandırmaspor 11 3 2 6 13 14 11 -1 16 Ankaraspor 11 2 2 7 7 17 8 -10 17 Boluspor 10 1 4 5 10 14 7 -4 18 Eskişehirspor 12 0 4 8 5 24 4 -19

TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür