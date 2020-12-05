Giresunspor - Eskişehirspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 11. hafta maçında Giresunspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 11. hafta maçında Giresunspor, Eskişehirspor ile karşılaştı. maç 2-0 sona erdi. Giresunspor ve Eskişehirspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 11. hafta maçında Giresunspor sahasında Eskişehirspor ile 05.12.2020 13:30'da karşılaştı. Giresun Atatürk - Giresun stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Giresunspor - Eskişehirspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Giresunspor Eskişehirspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Giresun Atatürk - Giresun
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
05.12.2020 13:30
Giresunspor Eskişehirspor Maçının Hakemleri
Yiğit Arslan(hakem), Mehmet Emin Tuğral(1. Yardımcı Hakem), Emir Eray Eyisoy(2. Yardımcı Hakem), Batuhan Gültek(dördüncü Hakem)
Giresunspor İlk 11
1. Onurcan Piri, 37. Kerem Kalafat, 2. Mamadou Dıarra, 22. Sadi Karaduman, 77. Hayrullah Bilazer, 6. Mehmet Taş, 70. Sergıo Antonıo Da Luz Junıor, 28. Erol Can Akdağ, 80. Anthony Chıgaemezu Uzodımma, 99. Caner Hüseyin Bağ, 10. Eren Tozlu
Yedekler
15. Tolgahan Acar, 24. Mehmet Doğaç Çifçi, 35. Sergen Piçinciol, 85. Fatih Yılmaz, 8. Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, 7. Abdou Razack Traore, 68. İshak Doğan, 11. Marko Mılınkovıc, 19. Yasin Ozan, 71. Muhammed Himmet Ertürk
Teknik Sorumlu
Ümit Şengül
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Eskişehirspor İlk 11
17. Ekrem Kılıçarslan, 22. Bilal Ceylan, 27. Furkan Balaban, 44. Mevlüt Çelik, 7. Bedirhan Altunbaş, 6. Furgan Polat, 20. Tolga Yakut, 41. Mehmet Özcan, 10. Talha Erdoğan, 8. Onur Bayramoğlu, 19. Sunday Oluwadejı Alımı
Yedekler
45. Melih Ağa, 5. Sezgin Coşkun, 9. İbrahim Halil Öner, 11. Kaan Gül, 15. Alperen Kocabaş, 70. Hamed Abodun Sholaja, 14. Onurhan Uyanık, 80. Bedirhan Akçay, 26. Buğra Çağlıyan
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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TFF 1. Lig 11.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Altınordu
|11
|7
|2
|2
|17
|11
|23
|6
|2
|Ankara Keçiörengücü
|11
|6
|3
|2
|18
|9
|21
|9
|3
|Tuzlaspor
|11
|6
|3
|2
|19
|16
|21
|3
|4
|Samsunspor
|11
|5
|5
|1
|15
|9
|20
|6
|5
|Giresunspor
|12
|5
|5
|2
|16
|13
|20
|3
|6
|Adana Demirspor
|10
|5
|3
|2
|19
|9
|18
|10
|7
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|8
|Altay
|10
|5
|2
|3
|17
|10
|17
|7
|9
|Bursaspor
|12
|4
|2
|6
|20
|22
|14
|-2
|10
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|11
|Akhisarspor
|11
|3
|4
|4
|9
|14
|13
|-5
|12
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|13
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|14
|Menemenspor
|10
|3
|3
|4
|11
|14
|12
|-3
|15
|Bandırmaspor
|11
|3
|2
|6
|13
|14
|11
|-1
|16
|Ankaraspor
|11
|2
|2
|7
|7
|17
|8
|-10
|17
|Boluspor
|10
|1
|4
|5
|10
|14
|7
|-4
|18
|Eskişehirspor
|12
|0
|4
|8
|5
|24
|4
|-19
TFF 1. Lig 11.Hafta Fikstür
|28.11.2020
|İstanbulspor
|1-1
|Giresunspor
|28.11.2020
|Akhisarspor
|0-1
|Osmanlıspor FK
|28.11.2020
|Altay
|3-1
|Bursaspor
|28.11.2020
|Ümraniyespor
|0-2
|Menemenspor
|29.11.2020
|Samsunspor
|2-0
|Tuzlaspor
|29.11.2020
|Eskişehirspor
|0-2
|Altınordu
|29.11.2020
|Bandırmaspor
|1-0
|Balıkesirspor
|29.11.2020
|Ankara Keçiörengücü
|1-0
|Adana Demirspor
|30.12.2020
|Adanaspor
|Boluspor