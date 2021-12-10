Gittiği mekanda kendisini sahneye atarak şarkı söyleyen Pelin Öztekin'in sesi beğenilmedi! "Oyunculuğa devam bence"
Gittiği mekanda sahneye çıkarak Şebnem Ferah’ın “Sil Baştan” şarkısını söyleyen oyuncu Pelin Öztekin'e olumsuz yorumlar yağdı!
Ayta Sözeri'nin Jolly Joker Private'te verdiği konsere katılan oyuncu Pelin Öztekin, sahneye çıkarak Sil Baştan şarkısını söyledi. Performansıyla alkış toplarken sosyal medyada kendisine olumsuz yorumlarda bulunuldu.
"ELİMDE MİKROFON TUTUYORUM ÇÜNKÜ ELİMDE"
Yoğun ilgi gören Ayta Sözeri konserine gelenler arasında oyuncu Pelin Öztekin, Oğulcan Engin ve kız arkadaşı Miray Daner de yer aldı. Sahneye çıkarak Şebnem Ferah'ın "Sil Baştan" şarkısını söyleyen ve seyirciden büyük alkış alan Pelin Öztekin ise şarkının sonunda "Şimdi elimde mikrofon tutuyorum çünkü elimde" diyerek Melis Sezen'in Altın Kelebek'teki sözlerine göndermede bulunması dikkat çekti.
SESİ BEĞENİLMEDİ
Oyunculuğuyla seyircilerin beğenisini kazanan sempatik güzel Pelin Öztekin'in sesi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenilmedi. "Olmamış", "Oradaki insanlar adına üzüldüm", "Oyunculuğa devam bence" gibi yorumlarda bulunuldu.