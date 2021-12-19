Gittikçe 'batı'yoruz! İBB, hristiyan dini temsilcilerine Noel sofrası hazırlatacak! "Boynumuz ağrıdı Batı'ya bakmaktan"

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, her sabah yollarda mahsur kalan İETT'lere, arızalanan Metrolara, yarım kalan yol çalışmalarına ve daha bir çok sıkıntıya çare bulmak yerine, Hristiyan dini temsilcileri ile Noel ziyafeti verecek. Verilecek Noel yemeğine ev sahipliğini ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. İstanbullular sıkıntı içinde yaşarken, İBB Başkanının bu eylemi gerçekleştirmesi, vatandaşta tepkiye neden oldu.

"BOYNUMUZ AĞRIDI BATI'YA BAKMAKTAN"

Şehrin onca sıkıntısı varken, Hristiyan dini temsilcilerini Noel ziyafetinde ağırlayacak olan İmamoğlu, akıllara usta şair Nuri Pakdil'in "Boynumuz ağrıdı Batı'ya bakmaktan" dizelerini getirdi.

Düzenlenecek olan Noel yemeğine, İstanbul’un Rum, Ermeni, Süryani, Keldani, Latin, Bulgar, Gürcü Cemaatlerinin Ortadoks, Katolik ve Protestan ruhani temsilcileri katılacak.