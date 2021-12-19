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  3. Gittikçe 'batı'yoruz! İBB, hristiyan dini temsilcilerine Noel sofrası hazırlatacak! "Boynumuz ağrıdı Batı'ya bakmaktan"

Gittikçe 'batı'yoruz! İBB, hristiyan dini temsilcilerine Noel sofrası hazırlatacak! "Boynumuz ağrıdı Batı'ya bakmaktan"

İBB, Hristiyan dini temsilcileri ile Noel sofrasında bir araya gelecek. İBB tarihinde ilk kez yaşanacak olan Noel yemeğine, vatandaşın tepkisi büyük oldu.

Gittikçe 'batı'yoruz! İBB, hristiyan dini temsilcilerine Noel sofrası hazırlatacak! "Boynumuz ağrıdı Batı'ya bakmaktan"

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, her sabah yollarda mahsur kalan İETT'lere, arızalanan Metrolara, yarım kalan yol çalışmalarına ve daha bir çok sıkıntıya çare bulmak yerine, Hristiyan dini temsilcileri ile Noel ziyafeti verecek. Verilecek Noel yemeğine ev sahipliğini ise, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yapacak. İstanbullular sıkıntı içinde yaşarken, İBB Başkanının bu eylemi gerçekleştirmesi, vatandaşta tepkiye neden oldu.

Gittikçe batıyoruz! İBB, hristiyan dini temsilcilerine Noel sofrası hazırlatacak! Boynumuz ağrıdı Batıya bakmaktan

"BOYNUMUZ AĞRIDI BATI'YA BAKMAKTAN"

Şehrin onca sıkıntısı varken, Hristiyan dini temsilcilerini Noel ziyafetinde ağırlayacak olan İmamoğlu, akıllara usta şair Nuri Pakdil'in "Boynumuz ağrıdı Batı'ya bakmaktan" dizelerini getirdi. 

Düzenlenecek olan Noel yemeğine, İstanbul’un Rum, Ermeni, Süryani, Keldani, Latin, Bulgar, Gürcü Cemaatlerinin Ortadoks, Katolik ve Protestan ruhani temsilcileri katılacak.

Bölge Gündem (OG)
Video ve Yerel Haberler Editörü
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