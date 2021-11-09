Gizli alanları patlatıldı! Hakkari'de sığınağa gizlenmiş patlayıcı düzenekleri ele geçirildi!

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve engellenmesi amacıyla "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Kamışlı-13 Operasyonu" başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda sığınağa gizlenmiş patlayıcı düzeneklere rastlanıldı.

DÜZENEKLER ELE GEÇİRİLDİ!

Operasyonda, ilçe kırsalında sığınağa gizlenmiş 50 kilogram amonyum nitrat, 2 G-3 piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 13 şarjör, 2 RPG-7 roketatar silahı, biksi namlusu, kanas namlusu, tetik tertibatı ve dipçiği, uçaksavar el kundağı, 2 doçka ayağı, silah mekanizması, 6 şarjör kütüklüğü, 3 el bombası, 25 el yapımı patlayıcı düzeneği, telsizli 9 el yapımı patlayıcı verici düzeneği, 20 roketatar mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, antitank roketatar mühimmatı, 7,62 milimetrelik 100 fişek, 8 top kablo, 20 pil bloğu, akü, 6 büyük pil, 6 küçük tüp, tüp başlığı, tüp ocağı, 3 hilti, 5 hilti ucu, hilti kutusu, 2 kürek, kazma, çapa, falçata, testere, radyo, el yapımı ışıldak, 2 gaz maskesi ve filtresi, çaydanlık takımı, 5 su bidonu, 3 çift ayakkabı, 2 palaska ve sırt çantası ele geçirildi.