Gizli alanları patlatıldı! Hakkari'de sığınağa gizlenmiş patlayıcı düzenekleri ele geçirildi!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, sığınağa gizlenmiş patlayıcı düzenekleri, silah, mühimmat ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve engellenmesi amacıyla "Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Kamışlı-13 Operasyonu" başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda sığınağa gizlenmiş patlayıcı düzeneklere rastlanıldı.
DÜZENEKLER ELE GEÇİRİLDİ!
Operasyonda, ilçe kırsalında sığınağa gizlenmiş 50 kilogram amonyum nitrat, 2 G-3 piyade tüfeği, bu silaha ait şarjör, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 13 şarjör, 2 RPG-7 roketatar silahı, biksi namlusu, kanas namlusu, tetik tertibatı ve dipçiği, uçaksavar el kundağı, 2 doçka ayağı, silah mekanizması, 6 şarjör kütüklüğü, 3 el bombası, 25 el yapımı patlayıcı düzeneği, telsizli 9 el yapımı patlayıcı verici düzeneği, 20 roketatar mühimmatı, 5 roketatar sevk fişeği, antitank roketatar mühimmatı, 7,62 milimetrelik 100 fişek, 8 top kablo, 20 pil bloğu, akü, 6 büyük pil, 6 küçük tüp, tüp başlığı, tüp ocağı, 3 hilti, 5 hilti ucu, hilti kutusu, 2 kürek, kazma, çapa, falçata, testere, radyo, el yapımı ışıldak, 2 gaz maskesi ve filtresi, çaydanlık takımı, 5 su bidonu, 3 çift ayakkabı, 2 palaska ve sırt çantası ele geçirildi.