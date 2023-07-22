Gizli toplantı skandalı sonrası CHP'de ilk yüzleşme! 'Zoom' ekibi tam kadro katılıyor!

Başını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çektiği kamuoyunda "Kılıçdaroğlu'nu devirme toplantısı" adı verilen CHP'nin ağır toplarının da yer aldığı, gizli toplantının basına sızmasının ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bugün ilk kez yüz yüze bir araya gelecek.

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Gizli toplantı skandalı sonrası CHP'de ilk yüzleşme! 'Zoom' ekibi tam kadro katılıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önde gelen isimleriyle yaptığı toplantının sızmasıyla başlayan tartışmalar hala devam ediyor. Şimdi gözler, bugün CHP'de düzenlenecek olan iki toplantıya çevrildi. O video kasetin yayınlanmasında sonra Ekrem İmamoğlu ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gerçekleştirilecek olan il, ilçe ve büyükşehir belediye başkanları toplantısında ilk kez bir araya gelecekler.

TOPLANTI 13:30'DA BAŞLAYACAK

Bu kritik toplantı saat 13:30'da başlayacak. Tüm büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları davet edildi ve toplantının ana gündemi, geçmiş seçimlere ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve 2024 Mart ayında düzenlenecek yerel seçimlere yönelik görüşlerin paylaşılması olacak. Özellikle, önümüzdeki seçimler için stratejilerin ve planların belirleneceği bu toplantının büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. Parti Meclisi toplantısı ise pazar günü saat 13.30'da başlayacak ve kritik konuların ele alınması bekleniyor.

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ZOOM EKİBİ TAM KADRO KATILACAK

NTV muhabirinin aktardığına göre, çarşamba günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile İmamoğlu’nun çevrim içi toplantısına katılan diğer PM üyelerinin pazar günü yapılacak toplantıya tam kadro katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

ÇIKACAK KARARLAR KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Toplantıdan çıkacak kararlar ise kritik önem taşıyor. Genel Merkez tarafından görevden alınan il ve ilçe başkanları için oylama yapılacak. Eğer göreve iade yönünde karar çıkarsa bu İmamoğlu'nun Parti Meclisi üzerindeki etkisini yansıtacak.

KULİSLERDE NE KONUŞULUYOR?

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun, başkanlara “ittifak ilişkilerine dikkat edilmesi” gerektiği konusunda uyarılarda bulunacağı dile getiriliyor. Ayrıca, parti kulislerinde, belediye başkanlarının toplantısında, İmamoğlu’nun 29 Mayıs’ta başlattığı “değişim” çağrısını sürdüreceği ve “herhangi bir duraklama ve geri adım atma durumunun olmayacağı” konuşuluyor. Ayrıca İmamoğlu’nun, seçimlerinin ardından, gelinen noktaya ilişkin bir sunum yapacağı da ifade ediliyor.

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