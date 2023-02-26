Glen Hahn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Glen Hahn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Glen Hahn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Glen Hahn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Glen Hahn {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Glen Hahn Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stellenbosch FC futbol takımında oynamaktadır. Stellenbosch FC takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Glen Hahn'nin Stellenbosch FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Glen Hahn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Glen Hahn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Glen Hahn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Glen Hahn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Cape Town

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2022 yılında Stellenbosch FC

Glen Hahn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Glen Hahn şuan Stellenbosch FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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