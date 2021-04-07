Gmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gmg Kastamonuspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Gmg Kastamonuspor sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gazi Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Gmg Kastamonuspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı skoru ne oldu? Gmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Gmg Kastamonuspor Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Gazi Stadı



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

07.04.2021 15:00



Gmg Kastamonuspor Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Hakemleri

Ozan Ergün(hakem), Hakan Yoldaş(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Ozan Bileyci(dördüncü Hakem)

Gmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11

1. Atakan Akyol, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 57. Özgür Yılmaz, 40. Mustafa Berkan Aydeniz, 3. Recep Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 11. Birkan Öksüz, 20. Ömer Faruk Yücel, 10. Metincan Cici, 7. Oğuzhan Doğan



Yedekler

12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 77. Ömer Gür, 4. Turgay Şahan Şen, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 23. Canpolat Sarıdemir, 95. Can Yıldız, 88. Uğur Kenet, 99. Eren Evin, 27. Hazar Daşcı



Teknik Sorumlu

Levent Eriş



Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Karatay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11

61. Mücahit Atalay, 10. Maksut Taşkıran, 20. Selim Dilli, 22. Yasin Abdioğlu, 32. Ali Karakaya, 35. Ege Özkayımoğlu, 44. Kuban Altunbudak, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal



Yedekler

53. Kadem Burak Yaşar, 2. Nuri Emre Akşit, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 14. Fuat Duran, 17. Abdulsamet Kaya, 19. Serhat Kot, 23. Görkem Şimşek, 58. Furkan Şimşek, 97. Oğuzhan Eskiköy



Teknik Sorumlu





Goller

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Kartlar

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Oyundan Çıkanlar

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Oyuna Girenler

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Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Eyüpspor 32 24 6 2 71 21 78 50 2 Sakaryaspor 32 16 12 4 56 30 60 26 3 Kırşehir Belediyespor 32 17 8 7 45 25 59 20 4 Van Spor 32 17 6 9 51 29 57 22 5 Kırklarelispor 32 15 12 5 47 26 57 21 6 Bodrumspor 32 16 7 9 67 41 55 26 7 Etimesgut Belediyespor 32 15 7 10 51 27 52 24 8 Turgutluspor 32 15 4 13 40 45 49 -5 9 Tarsus İdman Yurdu 32 13 9 10 51 41 48 10 10 Serik Belediyespor 32 12 12 8 45 39 48 6 11 Karacabey Belediyespor 32 12 8 12 40 35 44 5 12 Pendikspor 32 12 5 15 50 42 41 8 13 Pazarspor 32 11 5 16 50 55 38 -5 14 Sivas Belediyespor 32 8 13 11 42 41 37 1 15 Bayburt Özel İdare Spor 32 11 4 17 40 52 37 -12 16 1922 Konyaspor 32 9 8 15 39 41 35 -2 17 Kastamonuspor 32 7 11 14 27 46 32 -19 18 Elazığspor 32 8 5 19 41 68 29 -27 19 Mamak FK 32 6 6 20 28 94 24 -66 20 Kardemir Karabükspor 32 1 2 29 11 94 5 -83

Fikstür

04.04.2021 Başkent Akademi FK Bodrumspor 07.04.2021 Mamak FK 0-3 Bodrumspor 07.04.2021 Turgutluspor 0-2 Tarsus İdman Yurdu 07.04.2021 Serik Belediyespor 1-0 Van Spor 07.04.2021 Pendikspor 0-0 Karacabey Belediyespor 07.04.2021 Kastamonuspor 1-1 1922 Konyaspor 07.04.2021 Kardemir Karabükspor 1-3 Kırklarelispor 07.04.2021 Sivas Belediyespor 0-1 Kırşehir Belediyespor 07.04.2021 Etimesgut Belediyespor 0-1 Eyüpspor 07.04.2021 Elazığspor 1-6 Sakaryaspor 07.04.2021 Bayburt Özel İdare Spor 2-0 Pazarspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu