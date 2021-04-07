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Gmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gmg Kastamonuspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Gmg Kastamonuspor sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gazi Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Gmg Kastamonuspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı skoru ne oldu?

Gmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Gmg Kastamonuspor  Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Gazi Stadı

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00

Gmg Kastamonuspor Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Hakemleri
Ozan Ergün(hakem), Hakan Yoldaş(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Ozan Bileyci(dördüncü Hakem)

GMG KASTAMONUSPORGmg Kastamonuspor

Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 57. Özgür Yılmaz, 40. Mustafa Berkan Aydeniz, 3. Recep Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 11. Birkan Öksüz, 20. Ömer Faruk Yücel, 10. Metincan Cici, 7. Oğuzhan Doğan

Yedekler
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 77. Ömer Gür, 4. Turgay Şahan Şen, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 23. Canpolat Sarıdemir, 95. Can Yıldız, 88. Uğur Kenet, 99. Eren Evin, 27. Hazar Daşcı

Teknik Sorumlu
Levent Eriş

Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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KARATAY TERMAL 1922 KONYASPORKaratay Termal 1922 Konyaspor

Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 10. Maksut Taşkıran, 20. Selim Dilli, 22. Yasin Abdioğlu, 32. Ali Karakaya, 35. Ege Özkayımoğlu, 44. Kuban Altunbudak, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal

Yedekler
53. Kadem Burak Yaşar, 2. Nuri Emre Akşit, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 14. Fuat Duran, 17. Abdulsamet Kaya, 19. Serhat Kot, 23. Görkem Şimşek, 58. Furkan Şimşek, 97. Oğuzhan Eskiköy

Teknik Sorumlu


Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Eyüpspor32246271217850
2Sakaryaspor321612456306026
3Kırşehir Belediyespor32178745255920
4Van Spor32176951295722
5Kırklarelispor321512547265721
6Bodrumspor32167967415526
7Etimesgut Belediyespor321571051275224
8Turgutluspor3215413404549-5
9Tarsus İdman Yurdu321391051414810
10Serik Belediyespor32121284539486
11Karacabey Belediyespor32128124035445
12Pendikspor32125155042418
13Pazarspor3211516505538-5
14Sivas Belediyespor32813114241371
15Bayburt Özel İdare Spor3211417405237-12
161922 Konyaspor329815394135-2
17Kastamonuspor3271114274632-19
18Elazığspor328519416829-27
19Mamak FK326620289424-66
20Kardemir Karabükspor32122911945-83

Fikstür

04.04.2021Başkent Akademi FK Bodrumspor
07.04.2021Mamak FK0-3Bodrumspor
07.04.2021Turgutluspor0-2Tarsus İdman Yurdu
07.04.2021Serik Belediyespor1-0Van Spor
07.04.2021Pendikspor0-0Karacabey Belediyespor
07.04.2021Kastamonuspor1-11922 Konyaspor
07.04.2021Kardemir Karabükspor1-3Kırklarelispor
07.04.2021Sivas Belediyespor0-1Kırşehir Belediyespor
07.04.2021Etimesgut Belediyespor0-1Eyüpspor
07.04.2021Elazığspor1-6Sakaryaspor
07.04.2021Bayburt Özel İdare Spor2-0Pazarspor

Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu 

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