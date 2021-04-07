Gmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 32. hafta maçında Gmg Kastamonuspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Gmg Kastamonuspor ve Karatay Termal 1922 Konyaspor karşılaşmadında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'da 32. hafta maçında Gmg Kastamonuspor sahasında Karatay Termal 1922 Konyaspor ile 07.04.2021 15:00'da karşılaştı. Gazi Stadı stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Gmg Kastamonuspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor maçı skoru ne oldu?
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Gmg Kastamonuspor Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Özetini İzlemek için Tıklayın
STADYUM BİLGİSİ
Gazi Stadı
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
07.04.2021 15:00
Gmg Kastamonuspor Karatay Termal 1922 Konyaspor Maçının Hakemleri
Ozan Ergün(hakem), Hakan Yoldaş(1. Yardımcı Hakem), Enes Berk Güçlü(2. Yardımcı Hakem), Ozan Bileyci(dördüncü Hakem)
Gmg Kastamonuspor İlk 11
1. Atakan Akyol, 37. Faruk Öcal, 48. Hakkı Can Aksu, 57. Özgür Yılmaz, 40. Mustafa Berkan Aydeniz, 3. Recep Yılmaz, 92. Hakan Olkan, 11. Birkan Öksüz, 20. Ömer Faruk Yücel, 10. Metincan Cici, 7. Oğuzhan Doğan
Yedekler
12. Sefa Mücahid Çirişoğlu, 78. Oğuzhan Çelik, 77. Ömer Gür, 4. Turgay Şahan Şen, 8. Mustafa Alptekin Çaylı, 23. Canpolat Sarıdemir, 95. Can Yıldız, 88. Uğur Kenet, 99. Eren Evin, 27. Hazar Daşcı
Teknik Sorumlu
Levent Eriş
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Karatay Termal 1922 Konyaspor İlk 11
61. Mücahit Atalay, 10. Maksut Taşkıran, 20. Selim Dilli, 22. Yasin Abdioğlu, 32. Ali Karakaya, 35. Ege Özkayımoğlu, 44. Kuban Altunbudak, 77. Celal Hanalp, 94. Can Demir Aktav, 98. Şener Kaya, 99. Ekrem Kayılıbal
Yedekler
53. Kadem Burak Yaşar, 2. Nuri Emre Akşit, 5. Ahmet Önay, 6. Adem Eren Kabak, 14. Fuat Duran, 17. Abdulsamet Kaya, 19. Serhat Kot, 23. Görkem Şimşek, 58. Furkan Şimşek, 97. Oğuzhan Eskiköy
Teknik Sorumlu
Goller
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Kartlar
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Oyundan Çıkanlar
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Oyuna Girenler
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Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Eyüpspor
|32
|24
|6
|2
|71
|21
|78
|50
|2
|Sakaryaspor
|32
|16
|12
|4
|56
|30
|60
|26
|3
|Kırşehir Belediyespor
|32
|17
|8
|7
|45
|25
|59
|20
|4
|Van Spor
|32
|17
|6
|9
|51
|29
|57
|22
|5
|Kırklarelispor
|32
|15
|12
|5
|47
|26
|57
|21
|6
|Bodrumspor
|32
|16
|7
|9
|67
|41
|55
|26
|7
|Etimesgut Belediyespor
|32
|15
|7
|10
|51
|27
|52
|24
|8
|Turgutluspor
|32
|15
|4
|13
|40
|45
|49
|-5
|9
|Tarsus İdman Yurdu
|32
|13
|9
|10
|51
|41
|48
|10
|10
|Serik Belediyespor
|32
|12
|12
|8
|45
|39
|48
|6
|11
|Karacabey Belediyespor
|32
|12
|8
|12
|40
|35
|44
|5
|12
|Pendikspor
|32
|12
|5
|15
|50
|42
|41
|8
|13
|Pazarspor
|32
|11
|5
|16
|50
|55
|38
|-5
|14
|Sivas Belediyespor
|32
|8
|13
|11
|42
|41
|37
|1
|15
|Bayburt Özel İdare Spor
|32
|11
|4
|17
|40
|52
|37
|-12
|16
|1922 Konyaspor
|32
|9
|8
|15
|39
|41
|35
|-2
|17
|Kastamonuspor
|32
|7
|11
|14
|27
|46
|32
|-19
|18
|Elazığspor
|32
|8
|5
|19
|41
|68
|29
|-27
|19
|Mamak FK
|32
|6
|6
|20
|28
|94
|24
|-66
|20
|Kardemir Karabükspor
|32
|1
|2
|29
|11
|94
|5
|-83
Fikstür
|04.04.2021
|Başkent Akademi FK
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Mamak FK
|0-3
|Bodrumspor
|07.04.2021
|Turgutluspor
|0-2
|Tarsus İdman Yurdu
|07.04.2021
|Serik Belediyespor
|1-0
|Van Spor
|07.04.2021
|Pendikspor
|0-0
|Karacabey Belediyespor
|07.04.2021
|Kastamonuspor
|1-1
|1922 Konyaspor
|07.04.2021
|Kardemir Karabükspor
|1-3
|Kırklarelispor
|07.04.2021
|Sivas Belediyespor
|0-1
|Kırşehir Belediyespor
|07.04.2021
|Etimesgut Belediyespor
|0-1
|Eyüpspor
|07.04.2021
|Elazığspor
|1-6
|Sakaryaspor
|07.04.2021
|Bayburt Özel İdare Spor
|2-0
|Pazarspor
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu