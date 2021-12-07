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  3. “Göçün Getirdiği Lezzetler” yarışmasıyla tek bir sofrada buluşuldu

“Göçün Getirdiği Lezzetler” yarışmasıyla tek bir sofrada buluşuldu

Pendik Belediyesi, Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanlığı ve Wald iş ortaklığı ile gerçekleştirilen “Göçün Getirdiği Lezzetler” yarışmasıyla 11 farklı kültürün yemekleri tek bir sofrada buluştu.

“Göçün Getirdiği Lezzetler” yarışmasıyla tek bir sofrada buluşuldu

Pendik Belediyesi, Okan Üniversitesi Gastronomi Bölüm Başkanlığı ve Wald iş ortaklığı ile farklı yöresel lezzetler yarıştı.

4 Aralık’ta Okan Üniversitesi Mutfak Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik “Göçün Getirdiği Lezzetler” başlığı altında gerçekleştirildi.

BİRÇOK ÜLKEDEN KATILIMCILAR KÜLTÜRLERİNİ LEZZETE DÖKTÜ

Lezzetlerin yarıştığı etkinlikte, birçok kültürü bünyesinde barındıran Pendik’te ikamet eden katılımcılar yer aldı.Yarışmada Bosna Hersek,Afganistan, Cezayir, Filistin, Suriye, Gürcistan, Mısır, Irak, Tacikistan, Moritanya ve Türkiye mutfaklarından 3 farklı kategoride çeşitli yemekler ve pastalar yapıldı. 37 yarışmacı yaptıkları yemeklerle kültürlerini lezzete dökmeye çalıştı. Hazırlanan yemekler jürinin beğenisine sunulurken kazananlara şef bıçağı seti hediye edildi.

“Göçün Getirdiği Lezzetler” yarışmasıyla tek bir sofrada buluşuldu“Göçün Getirdiği Lezzetler” yarışmasıyla tek bir sofrada buluşuldu“Göçün Getirdiği Lezzetler” yarışmasıyla tek bir sofrada buluşuldu

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