Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı! Belediye başkanı kalp krizi geçirmiş!

Edinilen bilgilere göre öğle saatlerinde makamında otururken göğüs ağrısı şikayeti yaşayan Hani Belediye Başkanı İbrahim Lale, Hani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

Burada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı İbrahim Lale'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. Lale bunun üzerine ambulansla Diyarbakır’a sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU BELLİ OLDU

Özel bir hastanede tedavi altına alınan Lale’nin sağlık durumunun kritik olduğu ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.