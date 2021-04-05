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Gökdelenin balkonunda çıplak poz verdiler, gözaltına alındılar!

Dubai'nin Marina bölgesindeki bir gökdelende fotoğraf çekimleri için çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı. Söz konusu kadınlar videoya alınınca o video sosyal medyada gündem oldu.

Gökdelenin balkonunda çıplak poz verdiler, gözaltına alındılar!

Dubai'de gökdelenin balkonunda ünlü bir marka için çıplak poz veren kadınlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. 

SAVCILIĞA SEVK EDİLDİLER

Dubai polisinin yaptığı açıklamada 'uygunsuz bir videoda yer alan bir grup kadının’ gözaltına alındığı ve savcılığa gönderildiği belirtildi.

Gözaltına alınan kadınların, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) kamu ahlakı yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bin sterlin para cezası ve 6 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kaldığı duyuruldu. Aynı zamanda yetişkin içerikli materyallerin paylaşımının hapis cezası ve ağır para cezası ile sonuçlanabileceği ifade edildi.

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