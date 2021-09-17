Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın 5 yıldır birlikte olduğu Seda Han Özmen'le evlendi. Bunu üzerine Seda Han Özmen'in hayatı merak edilmeye başlandı. Biz de haberimizde Gökhan Gencebay'ın eşi kimdir? Seda Han Özmen kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

GÖKHAN GENCEBAY'IN EŞİ KİMDİR? SEDA HAN ÖZMEN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Orhan Gencebay ile Sevim Emre'nin oğlu Gökhan Gencebay ile 2016 yılından beri aşk yaşayan Seda Han Özmen Eylül 2021'de Çırağan Sarayı'nda dünya evine girdi.

Seda Han Özmen hakkında pek fazla bilgi bulunmuyor.

300 davetlinin katıldığı düğünde sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri bir araya geldi.