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Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül kimdir, nereli, kaç yaşında?

İş için istenilen nüfus kayıt örneğinde Gökhan Gönül'le öz kardeş olduğunu öğrenen Can Gönül'ün hayatı merak konusu oldu. Peki Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül kimdir, nereli, kaç yaşında?

Futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğu ortaya çıkan Can Gönül'ün kim olduğu merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Gökhan Gönül'ün kardeşi Can Gönül kimdir, nereli, kaç yaşında? soruların yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN KARDEŞİ CAN GÖNÜL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Can Gönül İzmit'te yetiştirme yurdunda büyüdü. Milli futbolcu Gökhan Gönül'ün doğum tarihini televizyondan öğrendikten sonra kendi elindeki nüfus kayıt örneğindeki kişiyle doğum tarihinin ve ismin aynı olduğunu fark ettiğini söyleyen Can Gönül, anne baba isimlerinin de aynı olduğunu ayrıca Gökhan Gönül'ün evlenme tarihinin bile kendisinin nüfus kayıt örneğindeki isimle uyuştuğunu belirtti. Can Gönül ailesinin kim olduğunu bilmek istediğini söyledi.

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